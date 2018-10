Holder foredrag på stor skjønnhetsmesse om sine personlige opp- og nedturer

Nyheter

I dag, fredag, holder Tonje Fjeldberg Elshaug fra Ansnes foredrag på den store helse-, hår- og skjønnhetsmessa Bergen Beauty.

Tonje står bak skjønnhetspleiefirmaet "Glimt Lashes". I tillegg til å gå på scenen som fagperson, skal hun fortelle messedeltakere og besøkende nærmere om sin livsreise.

Tonje har tidligere vært åpen om at livet til tider har vært vanskelig. Gjennom lokalavisa har hun fortalt hvordan livet brått endret seg da det for omtrent to år siden ble oppdaget at hun hadde kreft.

På den tiden drev hun med distribusjon og oppbygging av to beauty-merker i Norge og Spania, hun hadde fire firma og på det meste elleve ansatte. Prognosene hun fikk var ikke gode, men i dag er Tonje erklært kreftfri. Hun er likevel ikke tilbake til det livet hun levde før sykdommen.

Tonje opplevde hvor vanskelig det kan være for selvstendig næringsdrivende å bli syk og borte fra jobb over lengre tid. Hun trodde dessuten at karrieren var over. Etter en operasjon mistet Tonje følelsen i en arm og nerveskader etter kreftbehandlingen gir henne store smerter, men dette til tross klarte hun å vinne Novalash sin kåring av verdens beste vippeartist i kategorien "American volume" i 2018.