I forbindelse med en vann- og avløpskonferanse på Værnes kommende tirsdag, skal Midt-Norges beste drikkevann. Konkurransen arrangeres av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF).

Blant de ni kandidatene NKF har nominert, er også Frøya kommunale vannverk.

Her er kandidatene i alfabetisk rekkefølge:

Benna Vannbehandlingsanlegg Metro, Trondheim kommune

Frøya kommunale vannverk, Frøya kommune

Kjella vanverk, Nærøy kommune

Kristiansund vannverk, Kristiansund kommune

Klæbu kommunale vannverk, Klæbu kommune

Oppdal sentrum vannverk, Oppdal kommune

Orkdal vannverk, Orkdal kommune

Storøya grunnvannsanlegg, Selbu kommune

Frøya kommunale vannverk har også tidligere hevdet seg i denne konkurransen. I 2015 vant vannverket prisen for beste overflatevann i Midt-Norge og gikk dermed videre til landsfinalen.

Frøya vant pris for Midt-Norges beste drikkevann I klassen overflatekilder gikk Frøya kommunale vannverk helt til topps.

For å delta i konkurransen så må vannverket levere vann til mer enn 300 innbyggere og ha godkjenning fra Mattilsynet. Det skal kårets vinnere i to klasser: grunnvannskilder og overflatekilder. Vinnerne i hver klasse går til finalen, der vannverk fra hele landet deltar. Finalen gjennomføres under Miljø og Teknikk 2019 5. mars 2019 på Norges Varemesser på Lillestrøm.

- Denne konkurransen fokuserer på lukt og smak for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på de gode kvaliteter som kranvann har, og hvilke forventninger man skal ha til godt drikkevann, forteller Kjell M. Jacobsen i NKF.