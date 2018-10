24 hitterværinger forteller hva de legger i ordet raushet

Nyheter

I forbindelse med markeringa av Verdensdagen for psykisk helse, som i år handler om å utvise raushet, har Hitra kommunes kommunikasjonsavdeling intervjuet 24 hitterværinger. Filmen tar utgangspunkt i det åpne spørsmålet: Hva er raushet?

Filmen kan du se her nedenfor.

Og hva legger DU i raushet? Legg gjerne igjen en kommentar under saken

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i uke 39 til 42. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. I Norge er det Mental Helse som koordinerer arbeidet med verdensdagen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kommunene har ulike arrangementer og måter å fremme opplysning om temaet på.

Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

Her i landet er det alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år. I 2017 var det ny rekord, med over 1100 arrangementer på landsbasis.

Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland. I Skottland arrangerer de faktisk en egen Mental Health Arts and Film Festival for å feire sammenhengen mellom mental helse og det kreative sinn.

Årets tema "Vær raus" er det siste i rekken i treårsperioden hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema.

- Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet, er grunnleggende for vår psykiske helse. I 2016 snakket vi om viktigheten av disse faktorene i møte med livets endringer, i fjor la vi vekt på det å ha noe å glede seg over i hverdagen, og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre. Men hva skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv? Har ulikhetene plass i fellesskapet, i samfunnet? Og klarer vi å akseptere disse ulikhetene? spør Mental Helse i år.