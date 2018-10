Nyheter

Reflekser er faktisk ferskvare og bør byttes ut oftere enn mange tror. Mange tenker at den runde refleksen som har ligget i lomma i årevis fremdeles beskytter, men slik er det ikke.

- En dårlig refleks er i mange sammenhenger utrygg å bruke. Dette fordi man oppfører seg annerledes når man tror man er godt synlig med

refleks. Ifølge veimyndighetene har refleks en levetid på tre år. Reflekser på

barn får ofte hard medfart gjennom lek. Og har du som voksen refleksen i lomma

sammen med bilnøkler, blir det gjerne så mye riper i refleksen at effekten

forringes betraktelig. Hjemme hos oss bytter vi reflekser hver høst, sier Espen

Opedal, leder for Tryg Forsikring, i en pressemelding.





Bruk refleks – bli sett



Også refleksvester, som er et godt og populært alternativ til refleksbrikker,

slites ved bruk og i vask og bør skiftes ut årlig. Bruk av ferske reflekser

reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. Selv om du ser

bilen, er det vanskelig for bilisten å se deg hvis du kommer gående i mørket

uten refleks. Den lille livredderen er en billig livsforsikring.



– Går du langs veien i mørket uten refleks er du først synlig for bilisten på 25

- 30 meters avstand. Med refleks vil du bli sett på 140 meters avstand. En

bilist i 50 km/t har dermed ti sekunder i stedet for to sekunder til å reagere

på. Det kan være forskjellen på liv og død, sier han.



Kun 4 av 10 voksne bruker refleks



Mange tror det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys,

men det er feil. Når det er mørkt ute, er det vanskelig for bilisten å se deg,

selv i gatebelysning. Hvis det i tillegg regner blir det enda vanskeligere å

oppdage deg langs veien.

Over 1, 7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende

refleksbruk, viser en undersøkelse av TNS Kantar for Trygg Trafikk og

SpareBank1.



Fysiske tellinger viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks, ifølge Trygg

Trafikk. Dårligst er voksne i alderen 30+ og menn. Flinkest er barna.



De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gaten. Lys fra biler og

butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se

fotgjengere uten refleks.



Går du uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder på å se deg.

Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til å se deg.







Tips til god refleksbruk: