Ny giverrekord for både Hitra og Frøya under årets TV-aksjon

Nyheter

Givergleden er stor på øyene. Hitra har slått toppåret 2014, og Frøya gir bare mer og mer for hvert år

Tall fra giverstafett.no viser søndag kveld at Hitra slo toppåret 2014 da Hitra totalt greide å samle inn 423 268 kroner til Kirkens Nødhjelp. I år har hitterværingene gitt 431 021 kroner. Det tilsvarer 92,43 kroner per innbygger. Hitra ligger ved 21:30-tida som 12. beste kommune i landet.

- Hitra greier år etter år å vise stor giverglede. Vi er det rause folkeslaget vi ønsker å være, vi bryr oss om andre, mener leder for aksjonsgruppa Ole Haugen.

Frøya ligger på 32. plass i landet og har samlet inn 359.000 kroner under årets TV-aksjon. Det tilsvarer 72,46 kroner pr. innbygger. I bøssene har frøyværingene lagt igjen nesten like mye som hitterværingene.

- Det er stor giverglede på Frøya. Det ser ut som bøssene gir opp mot 110.000 kroner, forteller varaordfører Pål Terje Bekken søndag kveld.

- En ubeskrivelig innsats blant alle

Allerede dagen før bøssebærerne skulle i aksjon søndag 21. oktober hadde Hitra samlet inn mer enn hele fjorårsbeløpet. Det har de greid med blant annet kirkekonsert, ”Syng med oss” på Helsetunet, MOT-løp og en vennlig, intern konkurranse mellom øyas skoler.

- Det har vært en ubeskrivelig innsats blant alle, mener Eldbjørg Broholm i aksjonsgruppa for TV-aksjonen 2018 på Hitra.

Spesielt vil hun trekke fram innsatsen skolene og barnehagene har gjort. Det at også den yngre garden viser en så stor interesse og innsatsvilje tyder på at årets TV-aksjon går til et formål som de greier å relatere seg til.

- Dette er holdningsskapende arbeid i praksis, mener Broholm.

Årets TV-aksjon, ”mindre alene sammen”, går til Kirkens Bymisjon som har som mål å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Aylin synes høydepunktet på runden var Blåfjell

Aylin Ulvnes (8) er med som bøssebærer for andre gang. Hun og mamma Linda Ulvnes har hatt Fillan 1,2 og 3, Blåfjell og rundt Alfo som rode.

- Vi brukte vel fire og en halv time på runden, men det var oppholdsvær en hel time så vi er fornøyd, smiler Ulvnes.

Aylin syntes det var veldig gøy å være med og høydepunktet var Blåfjell.

- De visste at vi kom så nesten alle sto klare med penger å ventet på oss, forteller Aylin.

Det holdningsskapende arbeidet blant barn og unge Broholm snakker om har tydelig effekt, for Aylin vil også være med neste år. Hitterværingene har lagt igjen hele 111 719 kroner i bøssene.

- Det er utrolig bra. Jeg var veldig spent på resultatet for vi har fått inn så mye i forkant så det kunne slå begge veier, sier Broholm.