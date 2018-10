Aktuell med to nye julesanger

Nyheter

Da Hege Anita Skjærvik debuterte med plata «Hege» i 2017, var hun langt fra et ubeskrevet blad. Hun hadde en bred musikalsk erfaring fra Dublin, hvor hun bodde i ti år. Der sang hun bl.a. i en R&B-duo og i et 7-peace band.

Stemningsfullt, rocka, svingende og skjørt Fredag slapp Hege Anita Skjærvik sin soloplate med lanseringskonsert i Sandstad kirke

«Englenes ferd» og «Frostrøyk og slede»

I år kommer Hege Anita fra Hitra med julesingler.

- De to låtene heter «Englenes ferd» og «Frostrøyk og slede», to titler som leder oss rett inn i det hun vil bringe til oss lytterne, julestemning, med alt det innebærer av lys og varme, men også refleksjoner på godt og vondt. Hennes unike blanding av soul, pop, jazz og blues, er Hege Anitas egen særegne sound, og er med henne også i disse låtene, skriver Rita Hovde i artistens pressemelding.

Hovde skriver videre at «Englenes ferd» innledes med en vakker saksofonlinje som setter stemninga fra første tone. Det lette pianokompet underbygger sangen uten å ta oppmerksomheten fra ordene eller fra Hege Anitas klangrike stemme.

- Det går vemod og lengsel gjennom hele arrangementet, både tekstlig og musikalsk.

I «Frostrøyk og slede» er det en helt annen stemning, sier Hovde.

- Vemodet ligger nok under i melodien, men her aner man at det eller den hun har ventet på, er kommet hjem til henne. Det er en dyp og varm glede og ro som smelter sammen i tekst og tonefølge. Akkompagnementet driver melodien fint og sikkert framover.

I følge Hovde viser Hege Anita både tekstlig og musikalsk en mykere side av seg selv i disse låtene, uten at hun taper noe av styrken, hverken i klang eller intensitet.

- Hun har en evne til å la stemmen spinne fritt, og tilsynelatende uanstrengt, rundt en enkel melodilinje. Bare lekkert!

Hovde konstaterer at Hege Anita igjen har klart å levere et produkt av høy kvalitet og med et sterkt personlig særpreg.

Låtene slippes digitalt på Itunes, Amazon, Google Play eller via hennes hjemmeside: www.hegeanita.com den 1. november.