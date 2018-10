Nyheter

AquaOptima og Vikan Settefisk signerer denne uka en avtale om bygging av et smolt- og postsmoltanlegg på Frøya. Grunnarbeidet er nesten ferdig og anlegget vil stå klart høsten 2019.

Investeringen i anlegget har en totalramme på 140 millioner kroner. Noe grunnlegger Frode Reppe i Vikan Settefisk beskriver som et nødvendig løft for fremtiden.

– For oss er dette en vinn eller forsvinn-situasjon. For å være med på settefisksiden i bransjen, må vi ha større volum og større fisk. Det gir økt fleksibilitet på utsettelsestidspunktet og gjør oss i stand til å levere når kunden ønsker det, sier Reppe.

– Vi ser at postsmoltanlegg kommer til å bli stort og viktig for næringen i fremtiden og derfor ønsker vi å være i front av utviklingen. Kompakte RAS-anlegg er konkurransedyktige å satse på for oppdretter, forteller Børge Søraas, daglig leder i AquaOptima.

RAS-anlegget i Tverrvågen på Frøya blir et smolt- og postsmoltanlegg med en miks av laks- og ørretproduksjon i sjøvann, hvor hver art vil være i forskjellige avdelinger.

Anlegget får en størrelse på 7.000 kubikkmeter i oppdrettsvolum og en kapasitet på 3,2 millioner postsmolt per år. RAS-anlegget bygges i samarbeid med entreprenør Petter Bakke. Oppdrettskarene leveres av Overhalla betongbygg, fremgår det av en pressemelding.

Kompakt og effektivt



Oppdrettskarene vil fungere som både fisketank og yttervegg. Fordi veggen fortsetter der kar-kanten slutter, gjør det anlegget både arealbesparende og økonomisk gunstig for oppdretter.

– Dette er et kompakt og effektivt anlegg hvor det meste er automatisert. Det betyr at det trengs minimalt med folk for å drifte anlegget. Postsmolt er viktig i bransjen for tiden, noe vi har kompetanse på og noe vi ønsker å jobbe enda mer med i tiden som kommer, utdyper Søraas.

Han ser flere potensielle synergieffekter fra prosjektet, knyttet til RAS i Norge og videre vekst for AquaOptima.

– For oss er dette et viktig prosjekt som viser at vi satser tyngre i Norge. Vi er veldig fornøyd med prosessen og ser frem til å se resultatene av vårt hittil største referanseanlegg i Norge.

Tett samarbeid



– Vi har et tett samarbeid med AquaOptima. I startfasen kommer de til å bidra med et opplæringsteam, fordi mye av dette er nytt for oss, forteller Reppe.

Han fremhever fordelene av å jobbe tett med en erfaren norsk samarbeidspartner.

– At de er nære oss både geografisk og språkmessig, er en stor fordel for oss. De har høy kompetanse på RAS-anlegg og vi er veldig spente på fortsettelsen, sier Reppe.

Søraas forteller om en prosess preget av svært godt samarbeid med kunden, hvor de har jobbet tett sammen for å kartlegge kriteriene for det skreddersydde anlegget.