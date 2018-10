Nyheter

På kvelden torsdag 25. oktober står Rutt Janne Sveinsdotter Lystad (35) på scenen igjen. Denne gang skal hun dele sin historie og foredrag "Sola skinner alltid på Instagram" foran publikum i Meierisalen på Kystmuseet i Fillan.

Rutt Janne fortalte historien om sin egen angst og depresjon foran skoleelever tidligere i måneden, i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Og hun delte også sin sterke historie med leserne av Hitra-Frøya.

- På sosiale medier kan livet fort framstå som rosenrødt. Men er dette virkeligheten? Stadig flere opplever å slite med depresjoner eller sorg i en verden hvor det gjelder å framstå som perfekt, skriver Kystmuseet om arrangementet.

Lystad skal blant annet fortelle om sorgen over å miste et barn, og den harde veien tilbake til hverdagen og om hvordan depresjonen påvirker dine nærmeste.

- Hvorfor bør du søke hjelp? Og hvorfor er vi så redd for å innrømme at en sliter psykisk? - er noen av spørsmålene Rutt Janne stiller. «Vi tar på oss en maske, men hvorfor skal vi holde alt skult for andre når det å møte utfordringer er en del av livet?», skriver Kystmuseet om arrangementet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

