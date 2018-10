Små sjekker med veldig store beløp

Nyheter

I dag fikk Frøya kommune beviset på at de som oppdrettskommune nummer en i landet får nesten 103 millioner kroner fra regjeringens havbruksfond. Og tilsvarende fikk Hitra i dag også sin symbolske sjekk påført summen 61.539.071 kroner

- Overføringen av pengene starter i dag, sier stortingsrepresentant André Skjelstad (V).

Som representant fra regjeringspartiene tok han turen til Frøya og Hitra for å overlevere den symbolske sjekken. En sjekk som i utforming var forholdsvis liten tatt i betrakning beløpet.

- Dette beløpet viser hvor betydningsfult det er å legge til rette for næringa. Dette får dere for det gode arbeidet kommunen har gjort, og ikke minst for det arbeidet næringa har gjort og fått til av resultat, sa Skjelstad da han overleverte sjekken til ordfører Berit Flåmo.

- Dette skal også stimulere til ytterligere vekst. Og det ligger an til flere utbetalinger etterhvert, sa han.

- Jeg må takke regjeringa på vegne av Frøyas befolkning. Det er et havbrukseventyr vi har. Og jeg vil si at vi håndterer det godt, sa ordføreren.

- Vi må også takke næringa. Vi har et næringsliv med lokalt eierskap som bidrar på en helt unik måte uavhengig av disse pengene. Det betyr mye for oss, sa hun.

Også lokale representanter for regjeringspartiene var tilstede da sjekken ble overrakt.

- Det er en gledens dag. Det er mye penger, men vi har også mye vi kan bruke dem på. Blant annet trenger vi næringsareal til andre næringer, sa Aleksander Søreng (Frp)

- Jeg er glad for midlene. Og jeg er stolt over næringa og over regjeringa, sa Martin Nilsen (H).

- Vi er i en god situasjon, både gjennom skatteinntektene og disse midlene, som betyr mye. Nå er det om å gjøre at vi forvalter dem godt lokalt, sa Arvid Hammernes (V).

På Hitra tok varaordfører Eldbjørg Broholm i mot pengene fra havbruksfondet, da André Skjelstad(V) overleverte sjekken på 61 539 071,23 kroner. Torfinn Stub(V), Tor Johan Sagøy(H) og Tom Skare møtte som lokale representanter for regjeringen.