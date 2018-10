Nyheter

Bente Kristin Jektvik har søkt om å få ettergodkjent et anneks på sin eiendom i Eide på Hitra. I søknaden skriver hun at eiendommen ble kjøpt i 2016, og at det da ikke ble opplyst om at annekset på 40 kvadrat ikke var godkjent.

Teknisk komite i Hitra har ettergodkjent bygget, men setter som forutsetning at det bygges om til å ha kun ett oppholdsrom, eventuelt soverom, og kan i tillegg inneholde bad.