Skal utrede søskenmoderasjon

Frøya Høyre har frontet saken om å innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.

Da saken kom til kommunestyret tidligere i høst ble dette nedtstemt av flertallet med Ap og SV. Dette skjedde uten særlig debatt, og med en svært kortfattet forklaring fra flertallsgruppen på hvorfor de ikke ønsket dette.

- Dette er typisk en budsjettsak. Dessuten er det ikke nødvendig å subsidiere SFO til de som ikke trenger å bli subsidiert, sa Helge Borgen (Ap)

Men det er likevel ikke slik at saken er lagt død. Da driftsutvalget behandlet kommunens gebyr-regulativ i siste møte, var det et tverrpolitisk utvalg som enstemmig ba om å få utredet reduksjon i foreldrebetaling. Men da ut fra at dette kan behovsprøves.

"Vi ber videre om at det utredes konsekvenser av følgende forslag fram mot endelig behandling av budsjettet: Inngangen til ordningen redusert foreldrebetaling senkes, dvs at flere lavinntektsfamilier kommer inn under ordningen. Samtidig ønsker vi at denne ordningen også utredes i forhold til SFO. Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO." står det i vedtaket.

Utvalgsleder Kristin Reppe Storø (Ap) var med og stemte ned forslaget som ble behandlet tidligere i høst.

- Vi vil se på det, men da ut fra at det får en sosial profil. Derfor har vi bedt om å få utredet det fram mot at vi skal behandle budsjettet. Vi vil også at det skal ses på andre typer reduksjoner for de som trenger det mest, sier Kristin Reppe Storø.