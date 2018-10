​- Arrester meg hvis jeg ikke får det til

Nyheter

Frøya og Hitra er blitt en del av Orkdal lensmannsdistrikt, og ny lensmann er Tor Kristian Haugan. I dag møtte han i kommunestyret på Frøya.Politiets reaksjon av skyteepisoden på Klubben ble et sentralt tema.

Skytingen ble meldt inn klokka 13:47. Men først etter klokka 15 ble det sendt patrulje utover.

Haugan sa han beklaget måten det var håndtert på.

- Og jeg er enig med dere: slikt skal ikke skje. Jeg ba om en gjennomgang av det som skjedde, og det er konkludert med at dette skyldes menneskelig svikt på operasjonssentralen. Og det kan jo skje, men skal ikke skje når det er en så alvorlig situasjon.

Han viste til flere punkter hvor politiet hadde gjort valg som ikke skal skje.

- Når det kommer melding om en slik situasjon, så skal patruljer få beskjed, og de skal umiddelbart kjøre i den retningen. At dette ikke skjedde, er gjennomgått, og det skal ikke skje igjen, sa lensmannen.

Frøyaordfører Berit Flåmo har i dag et leserinnlegg i flere media der hun tar opp denne hendelsen, og setter det i sammenheng med at distriktene blir tapere i politireformen.

Reformen ble også tema i Haugans runde med lokalpolitikerne.

- Jeg har trua på at reformen skal bli bra, men skal vi oppnå det som er formålet, nemlig mer politi ute der folk er, og der folk skjer, så trenger vi å tilføres mer ressurser.

Han sa at Hitrakontoret har akkurat like mange (eller få) politifolk nå som før reformen.

- Formålet er at vi skal ha mer folk ute, men dit er vi ikke kommet. Og reformen vil ikke vil ende med noe positivt, hvis ikke det skjer, sa han.

For at politiet på Hitra og Frøya skal kunne ha en egen patrulje på vakt alle syv dager i uka, 24 timer i døgnet, må det tilføres 10 nye politistillinger. Kontoret har i dag ti ansatte, hvorav åtte inngår i patruljer.

Haugan fikk spørsmål om han virkelig tror at avdelingen for Hitra og Frøya vil få tilført så mange.

- Vi jobber for at vi skal få flere. Men om det er riktig å bruke ressursene på å dekke opp 24/7, er jeg ikke helt sikker på, sa lensmannen.

Flere av kommunestyrepolitikerne sa at de ikke trodde at politireformen ville gi det resultatet lensmannen sa han håpet på.

Helge Borgen (Ap) sa at han ikke hadde noe tro på at reformen vil føre til noe godt.

- Her har de satt igang en reform uten at det er tilført ressurser. Og når vi påpeker at distriktet kommer dårlig ut, så blir det møtt av arroganse både fra politimester Moe og fra politidirektøren, sa Helge Borgen.

Og ordfører Berit Flåmo påpekte at det er lite realistisk at nye politistillinger vil havne ute i distriktene.

- Jeg mener det er opplagt at de stillingene vil havne i sentrale strøk. Ser dere ikke det? For meg er det opplagt.

- Jeg jobber for at vi skal få flere stillinger i vårt distrikt, og har forventninger til at det skal komme i 2019. Dere får komme å arrestere meg hvis jeg ikke lykkes med det, sa lensmann Tor Kristian Haugan.

Ett av spørsmålene nylensmannen fikk fra kommunestyret var: hva gjør dere for at vi frøyværinger skal få tillit til politiet igjen.

- Vi må være synlige tilstede i hverdagen, og når ting skjer. Og så må vi sørge for at sakene etterforskes og oppklares raskt, sa han.