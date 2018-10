Nyheter

- Jeg gleder meg og tror og føler vi har det meste klart. Fredagen må bare komme slik at vi kan lose inn bilene og rigge bilmessa ferdig.

Det sier Therese Solli Sandvik, daglig leder i Frøya storhall, til lokalavisa dagen før messebilene ankommer og to dager før storhallen lørdag åpner dørene for sin første bilmesse noen sinne. Nissan, Skoda, Volkswagen, Volvo, Jaguar, Porsche, Mercedes, Toyota, Lexus og Tesla har alle meldt sin ankomst. I tillegg forteller Therese at de har noen overraskelser på lur. For eksempel har Lexus varslet at de kommer til Frøya med Norges eneste utgave av "råskinnet" LC 500 V8.

- I messemagasinet skrev til at det kommer 58 biler. Det blir mer enn det; nå er vi oppe i over 70 biler, sier Solli Sandvik.

Hun forteller at arrangøren har lagt vekt på å trekke inn alle typer biler for alle typer lommebøker.

- Regner forhandlerne med å selge biler under messa?

- Det er jo en grunn at de kommer hit, det er jo fordi de vet at kjøpekraften er stor her ute. Jeg gleder meg selv, jeg hører at mange gleder seg til å prøvekjøre. Messa er blitt en snakkis, og vi føler at vi er så godt forberedt som vi kan bli.

Parkeringsplassen foran hovedinngangen til storhallen vil bli forbeholdt demo-biler. Publikum blir henvist til den øvre parkeringsplassen ved hallen eller ned mot kommunehuset og skolene.

- Vi gleder oss til å vise fram Frøya storhall og er stolte av at den også kan brukes til annet enn idrettsarrangement. Vi håper på god oppslutning og mye folk slik at dette blir en tradisjon å bygge videre på, sier hun.

Jan Otto Fredagsvik er konferansier under bilmessa,og Thomas Løseth skal gi gratiskonsert i løpet av dagen.