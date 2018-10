Skal ha truet medelev med kniv

Nyheter

Politiet opplyser at det onsdag skal ha vært en episode på Fillan skole vedrørende kniv.

- Jeg kan ikke si så mye siden saken dreier seg om mindreårige, men det har blitt opprettet en straffesak rundt hendelsen hvor en elev har følt seg truet av en annen elev ved bruk av kniv, opplyser avsnittsleder Arild Sollie ved det lokale lensmannskontoret.

Partene er avhørt i saken som fortsatt er under etterforskning. Sollie bekrefter at politiet gjennom undersøkelser vet det har vært en kniv inn i bildet.

- Dette er noe vi tar veldig alvor og som vi jobber videre med.

- Det var jo også en knivhendelse på Fillan skole før sommerferien. Gjelder onsdagens hendelse den samme personen som var involvert den gang?

- Det ønsker jeg ikke kommentere av hensyn til at dette er snakk om veldig unge mennesker, sier Sollie.

Kniv-episoden tidligere i år

Ved kniv-episoden på Fillan skole i mai, kunne rektor Hege Østmark fortelle at de fikk høre at noen elever hadde med seg kniv på skolen og at det ble snakket om trusler mot en lærer.

Dette ble meldt til politiet og de mistenkte elevene ble ransaket. På skolens område ble det funnet en kniv som politiet mener tilfører den ene eleven mellom 13 og 14 år. Han ble videre etterforsket for ulovlig besittelse av våpen på offentlig sted.

Rektor Hege Østmark forsikret den gang via lokalavisa at vold og trusler ikke preger hverdagen ved skolen.

- Dette var en enkelthendelse. Fillan skole er preget av fred og fordragelighet og vi går ikke rundt og er redd for å bli truet med våpen i gangene, sier Østmark, som også informerte elevenes foresatte om situasjonen.