- Speiler ikke elevmiljøet ved skolen

Fillan skolen har i ettermiddag sendt ut en en beskjed til foreldrene ved skolen etter at det tidligere i dag ble kjent at politiet etterforsker en ny kniv-episode ved skolen.

- Jeg viser til medieoppslag i dag vedrørende knivepisode ved Fillan skole på onsdag. Skolen har tatt hendelsen på alvor og fulgt handlingsplanen vi har ved slike episoder. Det er viktig for meg å understreke at dette var en episode mellom to elever, og at dette ikke speiler elevmiljøet ved skolen vår, heter det i meldinga signert rektor Hege Østmark.