Det var close race, men ingen var raskere enn denne karen

Nyheter

Under bilmessa holdt Hitra-Frøya en konkurranse i bilspillet Grand Turismo Sport på PlayStation4. Gjennom messa prøvde både store og små å slå hverandres tid, hvor en utendørs sakkosekk var premien til den med best tid. Både entusiasme og dårlige unnskyldninger preget konkurransen når tiden for kåring av vinner nærmet seg.

Men til slutt var det 23 år gamle Remi Hansen som stakk av med seieren med tiden 2:36, ett sekund foran andre og tredjeplass. Han forteller at han tidligere har spilt en god del bilspill. Remi forlater bilmessa med et smil og én sakkosekk rikere.

Her er alle bilførerne som har prøvd seg i dag: