Thomas Løseth samlet et solid publikum rundt scenen midt på kunstgresset

Nyheter

I anledning med Bilmessa i Frøya Storhall opptrer The Voice-vinneren fra 2017 Thomas Løseth. Med kraftig stemme over overaskende mange oktaver får han samlet et solid publikum rundt scenen som står plassert på midt på kunstgresset.

Etter konserten stråler en godt fornøyd Løseth, og forteller at han er glad han ble invitert:

- Jeg ble invitert for en god stund siden. Jeg har spilt på Frøya flere ganger før, men det begynner å bli en god stund siden. Jeg er oftere på Hitra, så det var godt å komme hit igjen, sier Fanrem-gutten.

Han hadde opprinnelig planer om å titte på Bilmessa før han skulle opptre, men øyregionens glatte veier forsinket han:

- Det var da så utrolig glatt, så jeg kom litt senere enn jeg trodde. Men jeg skal gå meg en tur nå og se på glisene, avslutter Thomas Løseth smilende.