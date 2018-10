Veivesenet er flere ganger varslet om isføre, men ingenting skjer

Nyheter

Det har vært minst tre utforkjøringer i Øyregionen fra lørdag morgen til lørdag formiddag.

Siste utforkjøring skjedde ved i svingen ved avkjøringen til Sletta på Frøya, der en personbil mistet grepet i den svært glatte svingen.

Bergingsbil-sjåfør Johan Pettersen forteller at det er glatt over hele Frøya, og at han har varslet veivesenet flere ganger om forholdene.

- Det er isglatt og ikke strødd noen plasser. Nå bør de komme seg ut og strø. Det er så glatt her at jeg har bedt brannvesenet komme for å stenge veien mens bergingen pågår. Ellers er jeg redd for at flere biler vil kjøre ut i svingen mens jeg holder på. Politiet er jo ikke til stede her ute, så da må brannvesenet trå til, sier Pettersen, som også er varabrannsjef.

Flere personer lokalavisa har snakket med sier de har henvendt seg til veivesenet og spurt om de ikke kan varsle strøbilene i øyregionen. Men like før klokken 16 var det strødd verken på Frøya eller mellom Melandsjø og Frøya.

Når lokalavisa snakker med veivesenets veitrafikksentral rundt 15.30, sier trafikkoperatøren at de skal bringe beskjeden om at det er svært glatt videre i systemet.