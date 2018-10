Nyheter

Krangnes Bygg As har søkt om å bygge en tomannsbolig innenfor reguleringplanen for Slåttavika, ved Ansnes. Planen tillater kun eneboliger, men teknisk komite har gitt dispensasjon fra planen til at tomannsbolig kan bygges. "Samlet sett vurderes fordelene ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen å være klart større enn ulempene" står det i vedtaket.