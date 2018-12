Noe å si om nissen? Nei, bortsatt fra at det er pappa

Nyheter

I en travel førjulstid på skolen i Barmfjorden får vi en prat med tre skolejenter. To av dem er søstre og intervjues sammen. Felles for alle tre er at de skal reise bort på juleferie. Vi tar praten med søstrene først, Nathaly og Eleanor Sareoja

Nathaly er syv år gammel og Eleanor seks. Vi spør om hvor de skal være i julen.

-Vi skal til bestemor i Estland! Vi reiser med bil og båt.

Vi spør om mat julaften og får vite at det er en kjøttrett. Pepperkaker er noe annet søstrene gleder seg til. Hvis nissen kommer, kan det forskjellige steder i verden skje på noe ulike tidspunkt. Vi får til svar:

-Nissen kommer julaften om kvelden. Det er også pakker under treet.

Maren Strømsvik Olsen er ni år gammel og går i fjerde trinn. Det er unødvendig å spørre om hun gleder seg til jul, så vi spør om juletreet i stedet:

-Det pynter vi i dag.

-Hva pleier dere å spise julaften?

-Vi pleier å ha ribbe julaften. Til dessert har vi litt forskjellig.

Så får vi høre at hun ikke skal feire jul hjemme i år

-Vi skal til Gran Canaria!

Tiden er inne for at vi tar et forsiktig søkespørsmål:

-Har du noe å si om julenissen…?

Maren kommer med et fornøyelig smil og tilføyer

-Nei, bortsett fra at det er pappa.