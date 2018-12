Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra mars:

Forbereder seg på atomulykke

Frøya og Hitra legekontorer har bestilt henholdsvis 3.500 og 3.600 jodtabletter hver fra Helsedirektoratet. Det har de gjort etter at Kriseutvalget for atomberedskap anbefalte at jodtablettene fra det sentrale lageret i Oslo blir flyttet ut til kommunene.

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler, forteller Frøyas kommunelege Ingrid Kristiansen til lokalavisa.

- Jeg hørte det hylte og skreik. Da jeg kom fram på baugen, hang det en kar i tampen.

Jimmy Glørstad forteller at han fant den fulle båtføreren hengende i baugen på sin egen båt

Han var i ferd med å avslutte arbeidsdagen ombord i en av Lerøys arbeidsbåter, så kom det rekende en småbåt forbi. Han mistet båten av synet, men plutselig hørte han rop om hjelp - og der fant han mannen hengende i tampen på hans egen båt. Jimmy fikk mannen ombord slik at det hele heldigvis endte godt. Hele historien kan du lese her:

Dobbel båtdåp

MS Gåsø Jarl og MS Gåsø Freyja døpes i mars. Strand Seniorbrass og Sistranda Mannskor sto for de musikalske innslagene da Helge Gåsøs to nye brønnbåter, MS Gåsø Jarl og MS Gåsø Freyja, ble døpt lørdag ettermiddag.

På formiddagen hadde publikum fått anledning til å gå om bord å se seg rundt.

- Takk for at vi har fått båtene i drift, på en nesten knirkefri måte, sa Helge Gåsø i sin åpningstale.

Til sammen utgjør de to båtene en investering på rundt 600 millioner kroner

Bygger stort vikinghus

Anne Brit Berg har ei grav fra bronsealderen på gården på Fjellværsøya. Nå vil hun også vikinghus på området.

En fantastisk krafttak-rekord:

En fantastisk krafttak-rekord: Russen har fått inn over en million kroner til kreftsaken.

Aksjonsleder Sara Meyer (Frøya) og aksjonsleder Thea Arntsen (Hitra) snudde plakatene samtidig og da gikk det et gisp gjennom ungdommene.

Denne gang har de klart å samle inn over en million kroner til årets Krafttak mot kreftaksjon og nesten doblet forrige lokale innsamlingsrekord. På Saras plakat sto det: 536.640,og på Theas plakat: 644.131,. Det utgjør til sammen 1.180.771

Soknepresten tilbudt sluttpakke

Sokneprest Jarle Bryne ble i begynnelsen av mars tilbudt sluttpakke av Nidaros bispedømme. Bryne har siden desember hatt permisjon fra sin stilling som sokneprest i Hitra sokn.

Dagambulansen er tatt ut av helgetjeneste.

Ansatte mener beredskapen er svekket. Tillitsvalgte anbefaler at dagambulansen er "gullstandarden" man bør jobbe for å beholde.

Ansatte frykter svekket beredskap Dagambulansen er tatt ut av beredskapen på Hitra og Frøya i helgene Tillitsvalgt for ambulansesjåførene mener dagambulansen er "gullstandarden" man bør jobbe for å beholde.

Rolf har brøytet og strødd i 44 år. Aldri før har han strødd så mye som i år

Bare på de kommunale veiene fra Flatval til Sistranda er det brukt 250 tonn strøsand denne.

vinteren.

- Før var det hovedsaklig brøyting. Det er bare de 10-15 siste årene at vi har strødd. Det har blitt ganske mange boligfelt og gang og sykkelveier etterhvert. Og aldri har vi strødd så mye som i år, forteller arbeidsformannen Rolf Johansen.

Tåler ikke to vogntog på én gang

Brua over Knarrlagsundet har i mange år rustet sakte men sikkert opp, slik at bærevnen har blitt svekket. Nå har Marine Harvest fått beskjed fra Statens vegvesen om at de fra høsten av må redusere den såkalte aksellasten, fra ti tonn laks per aksel til åtte tonn laks per aksel.

Marine Harvest vil tape mange millioner kroner etter lastebegrensninger på Knarrlagsund bru.

-Vi er veldig overrasket over at vi ikke har fått beskjed tidligere, når brua er i så dårlig stand. Det er helt bak mål. Noen må ha sovet i timen, mener fabrikksjef Olaf Reppe.

