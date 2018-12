Glad i den nye sangen

Nyheter

På Sistranda slo vi av en juleprat med Dordi Hammer. For Dordi er julefeiring en tradisjon med storfamilien.

-Juletreet pyntes først lille julaften. Vi har ikke noe spesielt tidspunkt for når det tas ned, bortsett fra at det står over en helg i det nye året.

-Julaften blir vi fem personer hos oss, alle i familien feirer jul innenlands bortsett fra sønn med samboer og barn. De feirer på Bali.

-Hva spiser dere julaften?

-Jeg serverer lutefisk, det er det som er tradisjonen. Men jeg har to barnebarn som ikke liker den maten, og de får kalkunbryst i stedet. Vi har ingen standard dessert julaften, i år blir det trolig is.

Og så stiller vi spørsmål om julekaker

-Ja, jeg har bakt masse julekaker: Risboller, kransekakestenger, colakaker, hvite kakemenn, silkekaker, fylte kjeks og suksesskjeks.

Så spør vi til slutt: -Har du ellers noe å fortelle?

-Jeg synger i Havdur. Jeg er blitt svært glad i en ny julesang av Tove Mathisen på Frøya, den er veldig fin og vakker.