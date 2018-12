Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra mai:

Flere må gi opp fiskerdrømmen

Nye reguleringer på fiske etter leppefisk går hardt ut over nye fiskere. Kristoffer Nyvoll og Tore Flåhammer fra Hestvika på Hitra startet i 2016 teinefiske etter leppefisk som et hobbyprosjekt, for å ha noe å gjøre mens de var hjemme fra jobbene sine på sjøen.

De fant fort ut at de hadde lyst til å satse på dette yrket og investerte i fjor i båt og mange teiner. Men med nye reguleringer har drømmen gått i knus.

Fiskeridirektoratet innførte nye reguleringer som setter en stopper for fremtidsplanene.

Tidligere åpning på Lakseveien

Vegvesenet melder om god framdrift på Fv. 714 gjennom Snillfjord. Den nye veien forbi Krokstadøra kan bli ferdig allerede i år. Veien vil forkorte kjøreturen med nærmere to kilometer.

Fartshelg

Ei helg med fartskontroller i øyregionen gir nedslående resultater. Hele seks bilførere mister førerkortet.

-Nedslående,men ikke overraskende, sier lokalpolitiet

Mange boligønsker

På Frøya arbeides det med å utarbeide en ny arealplan. Innspillene er mange, og får alle sine ønsker opppfylt, vil det bli et samlet boligområde fra Hammarvika til Dyrvik.

Ny skole?

Rådmannen på Frøya foreslår å bygge ny barneskole på Sistranda. Samtidig foreslås Sistranda skole å omgjøres til ren ungdomsskole.

Foreldrene er ikke fornøyd med forslaget, og viser at lite skal til før den gamle videregående skolen kan benyttes til nye skolelokaler.

Passerer 5000

De nye folketallsoversiktene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Frøya kommune nå har over 5.000 innbyggere.

- Det er helt fantastisk, sier ordfører Berit Flåmo til lokalavisa. Frøya har i mange år hatt barometeret på torget på Sistranda med en pil som angir folketallet.

Pila har stadig blitt justert, det blir den også i dag. I tillegg skal håndverkere få se på en liten, men viktig endring:

- Nå sprenger vi skalaen, så nå må vi legge på flere tall, sier Flåmo med et stort smil.

Overtar kjøpesenteret

Hitra BO Invest AS selger sin majoritetsandel i i Hjorten Kjøpesenter AS til KI Investeringselskap AS. Også Lukra Eiendom ved Hildur Kristoffersen selger til andel på 49 prosent.

Det er KI Investeringselskap (som før het Knarrlagsund Invest) med daglig leder Lasse Høyem, som nå overtar samtlige aksjer i kjøpesenteret. I samme periode kjøper selskapet også Sentrumsgården fra Magnar Karlsen.

Høyem kjøper opp mer i Fillan - Mye av investeringene vi gjør er å bygge opp en eiendomsportefølje på Hitra, og etterhvert Frøya, og da synes vi at dette var en spennende eiendom.

Tour de Frøya og folkeliv

Årets sykkelfest blir en ny suksess. Redneck-party med høyballer, country and westernmusikk og andre aktiviteter skapte stemning langs løypa.