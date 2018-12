Unngå restskatt - sjekk skattekortet ditt

Nyheter

Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet for 2019. Skattetrekksmeldingen (informasjon om skattekortet) viser hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å lage skattekort og beregne hvor mye skatt som skal trekkes fra inntekten din neste år.

- Hvis opplysningene som er brukt ikke stemmer og du ønsker å unngå enten restskatt eller å bli trukket for mye, må du passe på å justere skattekortet. Når du har endringer i økonomien bør du endre opplysningene slik at skatten blir riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Sjekk skattekortet på nett

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg detaljert oversikt over opplysninger om din inntekt og gjeld som er brukt i beregning av skattetrekket.

- For å sjekke opplysningene dine, logger du deg inn på skatteetaten.no og ser på informasjonen som er brukt i skattekortet. Du kan så endre opplysningenene om du har behov for det, sier Holte.

I løsningen er opplysningene inndelt i temaer som bank og lån, arbeid, trygd og pensjon. Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt. Du kan endre skattekortet gjennom hele året og bør alltid endre opplysningene, når du har endringer i økonomien din.

Arbeidsgiver henter skattekortet direkte

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Når du endrer skattekortet, får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort fra Skatteetaten.

Endringer for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge (arbeidstakere med midlertidig opphold). Det blir en fast skattesats på 25 prosent, ingen fradrag og ingen plikt til å levere skattemelding for arbeidsinntekter i Norge.

- Formålet med ordningen er å gjøre reglene enklere for denne gruppen, sier Holte.

Den nye ordningen omfatter ikke sokkelarbeidere, sjøfolk, utenlandske arbeidstakere med inntekter over trinn tre i trinnskatten (617 500 kroner) eller de som har inntekt fra egen virksomhet. For disse blir det skattlegging etter alminnelige regler. Kildeskattordningen er frivillig og alle har mulighet til å velge ordinær skattefastsetting i stedet.

Elektronisk skattekort for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere kan nå bestille skattekort elektronisk, når de har D-nummer og kontrollert ID. Arbeidsgiver kan også bestille skattekort for sine utenlandske ansatte.

Frikort

Hvis du har frikort, betyr det at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du i løpet av året tjener 55.000 kroner eller mindre. For å unngå restskatt bør du bestille skattekort hvis du vet at du kommer til å tjene mer enn dette. Hvis du hadde frikort i fjor, trenger du ikke å søke på nytt.