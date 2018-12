Nyheter

Årboka til Hitra historielag har i år tema «Før skjermen tok barna». Med det ønsker laget å sette fokus på leik og fritidssysler i tida før «skjermen» kom inn i hverdagen og tok styring over barn og unge. Hva gjorde de unge før tv’n kom rundt 1960 og før dataspillenes tid. Hva leika vi med?

Etter hvert som de mange små og store dataspillene kom på markedet, fenget dette enormt. Derfor er det for mange helt fremmede aktiviteter og forestillinger vi forsøker å fokusere på i årboka denne gangen. Også i år har mange bidratt med stoff og bilder for å presentere en hverdag med leik og gjøremål som sikkert virker fremmed for mange, sier en av redaktørene Svend Sivertsen, som også er leder av historielaget.

Bildet på førstesida av årboka er en treleike, modell av den gamle «Hitraferja», laget av Arnfinn Aune cirka 1981. En dag dukket han opp med denne gaven til to smågutter som tilbrakte lange stunder og dager i sandkassen ved stueveggen. Ferja har gått mange turer tvers gjennom sandkassen med «matchboxbiler» som fylte dekket. Den er tatt vare på, men bærer i dag preg av mange tøffe turer.

Redaktørene, Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen, retter en stor takk til alle som har vært med og bidratt med stoff og bilder til årboka. De oppfordrer også alle som er interessert i lokalhistoria si om å bli med i historielaget. Det er ennå ikke for sent, men det viser seg at mangt går i glemmeboka, og når den eldre generasjon dør ut blir det fort hull og mangler i historia vår.