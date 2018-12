La om til miljøvennligere drift - får flere millioner kroner i miljøavgift

Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra juni:

Truet med å knivstikke lærer

Politiet oppretter sak mot ung gutt for ulovlig bevæpning ved Fillan skole.

- Vi fikk melding om at en av guttene var bevæpnet med kniv og truet med å knivstikke læreren, så vi sendte ut en patrulje som fant guttene på skolen. De ble ransaket, men fant ingen kniv på dem, forteller Torbjørn Sørlie ved lensmannskontoret.

Det ble imidlertid funnet en kniv på skolens område, som politiet antar tilhører en av guttene.

Kaia kan brukes, men ikke okkuperes

Dette er ei fiskerikai. Da kan ikke privatpersoner ta seg til rette med installasjoner. Det har aldri vært så ille som nå, og det går på nervene løs, sier fisker Willy Olsen på Titran.

Konflikten rundt bruk og rettigheter til fiskerikaia på Titran har gått gjennom flere tiår. Fiskerikaia ble bygget på 60tallet, mens Titran fortsatt var et betydelig fiskevær. Tidene er endret, men som kystverket konstaterer i et notat fra desember i fjor, er kaias opprinnelige status ikke endret, og kystverkets rettigheter uforandret.

Vil bygge flytende hyttefelt

John Morten Fjeldsaunet har en drøm om å bygge Norges første flytende hyttefelt, i Snellvika på Fjellværsøya.

- Hadde jeg ikke hatt troen på at jeg vil få til dette, så hadde jeg ikke begynt, sier Fjeldsaunet

Gjennom sitt firma Kaplak Bygg AS har han presentert planene sine om åtte flytende hytter på 70 kvadrat hver for teknisk komite, og ordfører Ole Haugen i Hitra kommune, og har vært på besøk hos fylkesmannen om det samme.

Flere skadde i lokaltrafikken

I løpet av fjoråret har det vært en stor og lei økning i antall skadde i Hitra og spesielt Frøya.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var totalt elleve ulykker med personskade i Frøya kommune i fjor. Dette er så mye som åtte flere enn året i forveien. I Hitra kommune var det totalt ti slike ulykker i fjor, som er én mer enn året før.

I løpet av fjoråret var det heldigvis ingen trafikkdrepte i Frøya eller Hitra. På landsbasis var det 106 personer som mistet livet i trafikken i 2017, noe som er en gledelig nedgang på 20 prosent fra året før.

Vi må tilbake til 1947 for å finne et lavere antall omkomne i trafikken. Da var antallet 94, opplyser SSB på sine nettsider.

På topp i privat sektor. Ingen trøndere slår Frøya i arbeidsforhold i privat sektor.

I hele Norge er 65 prosent av alle arbeidsforhold knyttet til privat sektor. Ny statistikk viser at andelen i Frøya er høyest i hele Trøndelag. Også Hitra er over snittet.

Påføres millionutgifter

Ny miljøavgift råker to lokale bedrifter som satset på omlegging til miljøvennlig drift.

- Det virker som om denne avgifta også var et "kvart på tolv"forslag under budsjettforhandlingene, sier Rune Kvilvang, økonomisjef i Bewi.

Han forteller at da Bewi forhandlet om ny gassavtale sist høst, hadde de ingen signaler om at det skulle komme en ny avgift på bruk av gass i produksjonen.

To Frøyabedrifter rammes kraftig av dette: Bewi som bruker LNGgass til sin produksjon, og Eidsvaag AS, som i 2013 fikk bygget Eidsvaag Pioner, som går på samme type gass.

Millioner til øykommuene

Statssekretær Roy Angelvik kan allerede i juni antyde at millionene fra Havbruksfondet vil renne inn på Hitra og Frøya.

Han tør ikke si hva dette konkret vil bety for våre kommuner.

- Men la meg ta noen eksempler med tall fra 2016. Hitra har 2,65 prosent av den nasjonale oppdrettsproduksjonen. Med utgangspunkt i en pris på 120.000 pr. tonn, vil det bety 45 millioner kroner til Hitra. Frøya har 4,29 prosent av produksjonen, og vil med disse talleksemplene håve inn hele 73,5 millioner kroner. For Snillfjord kommune vil det bety 15,6 millioner kroner, forklarer statssekretæren.

Tror på cruiseanløp fra 2020/21

Reiselivsbransjen i øyregionen har ønsket seg cruiseanløp lenge. Nå har også cruiserederiene begynt å ønske seg Hitra og Frøya.

- Små rederier som AIDA eller Hapag Lloyd har vist interesse for Hitra og Frøya, men vi vet ikke noe konkret. Det kan ta tid før en rederiet bestemmer seg for et anløp. Arbeidet er langsiktig, men det er viktig å starte med det nå. Det handler om å synlig Stort sett ser vi dem fare forbi i gjøre opplevelser i hele Trøndelag, være proaktiv og by på seg selv. Vi tror at 2020/21 er realistisk, sier Petra Systak i Trøndelag Reiseliv til lokalavisa HitraFrøya