- Det er så mye plast i havet at jeg noen ganger må ta til tårene

Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra juli:

Billettkluss under årets store utfartshelg

Rederiet mistet inntektene på det som skulle vært en av de mest innbringende helgene. I store deler av helga har passasjerer kunnet reise med Frøyaferja og Vetlefjord uten å kjøpe billett. Dette var sannsynligvis en av årets største utfartshelger til øyrekka, med fulle forestillinger på "Oda fra Havet" på Mausund og festival på Sula.

Rederiet FosenNamsos Sjø sitter igjen med minimalt av billettinntekter fra helga. Driftssjef Lars Johan Skagemo forklarer om bakgrunnen for problemene.

Åkerblå vokser

I disse dager flytter de teknisk avdeling til en annet etasje på Blått kompetansesenter, da de bokstavelig talt har vokst seg ut av kontorene i fløyen de leier.

Med en nyansettelse i løpet av sommeren, vil de være 25 personer ved hovedkontoret på Frøya. Med de 12 avdelingskontorene de har langt kysten har bedriften 72 ansatte. Hvis man inkluderer firma Åkerblå er deleiere i, er de tett i underkant av 100.

Mulig "tyngdeforflytning" for handelen. Vil de bygge 3.000 kvm for butikk

Selskapet Handelsbygg har kastet sine øyne på et område i nærheten av rundkjøringa på Hammarvika og skisserer bygging av to forretningsbygg på tilsammen 3.000 kvadratmeter. Her vil bl.a. Europris tilbys plass. Nesten tvers over veien for dette området har Coop Hamarvik tidligere lansert et sterkt ønske om å bygge ut sitt nye kjøpesenter.

Her vil de bygge 3.000 kvadratmeter for kjedebutikk Selskapet Handelsbygg har kastet sine øyne på et område i nærheten av rundkjøringa på Hammarvika og skisserer bygging av to forretningsbygg på tilsammen 3.000 kvadratmeter.

Mange protester på hyttefeltskisser

28 grunneiere har skrevet brev til kommunen der de klart gir uttrykk for at et område foreslått for hyttefelt på Fillingsneset, må forbli urørt.

28 grunneiere protesterer mot ønsket om hyttefelt - Vil bety en rasering av noe av den flotteste naturen Frøya har å by på.

- Frøya kommune bør bruke sin myndighet til å holde noen områder helt fri for inngrep, sier Bjørnar Grytvik, som bor på Fillingsneset.

Det ble en suksess i år igjen

Flere besøker arrangementene på Mausund i forbindelse med Utihavet-festivalen. Under fredagsfesten, med Vassendgutane som det store trekkplasteret, var det 800 publikummere i teltet. Og når 500 kom på Stagedolls og Bøgdabråk lørdag, kunne bookingansvarlig Joar Johansen puste ut.

- Jeg tror ikke anslaget om at nærmere 200 har bidratt i løpet av disse dagene, er så langt unna. Det er langt flere enn de som står på vaktlistene som har bidratt. Og folk stiller opp langt mer enn man kan forvente. Men så er også folk fornøyde, sier Joar Johansen.

- Det er så mye plast i havet at jeg noen ganger må ta til tårene

I løpet av sommeren jobber ungdommer med sommerjobb gjennom Mausund Feltarbeid med å rydde øyene og sjøen utenfor Frøya. De bruker litt av ferien sin for å gjøre det maritime kystparadiset trygt for både menneske, dyr og fisk.

- Det er så enormt mye plast. På bare fire timer sist fredag samlet vi inn åtte kubikk plast og tre kubikk tau, forteller Peder Hilmarsen.

Bruker sommerferien på å rydde - Det er så mye plast at jeg noen ganger må ta til tårene Vi har møtt tolv personer som bruker sommeren til å rydde i fjæra. Det de finner er til å grine av.

- Jeg var her som liten og badet ganske mye, og på den tid var det ikke en søppelbit og se. Når jeg kom tilbake hit for noen år tilbake fikk jeg sjokk, det var helt forferdelig mye plast, sier Svein Axel Brun.

Kjørte med høy promille og alvorlige skader fra Barmfjorden til Sistranda

En morgen ble en litauisk mann fløyet til sykehus etter at han hadde kjørt inn i en drosjebil som stod parkert utenfor taxisentralen på Sistranda. Mannen var full, og hadde stikkskader både i magen og låret.

Etterforskningsleder Per Christian Stokke bekrefter overfor Hitra-Frøya at de mener at mannen har vært i et slagsmål med knivstikking på Hitra.

Den fornærmede oppgir at han ble engstelig, og hadde kjørt for å få hjelp. Han kjørte med alvorlige stikkskader og promille fra Hitra til Sistranda, sier Stokke. Promillen skal ha vært høy.

Over 2000 besøkte Hopsjødagene

Etter tre dager med fullpakket program kan arrangørene av Hopsjødagene konstatere at arrangenetet er tilbake i god gammel form, og at publikum setter pris på det. Totalt var over 2000 innom fra starten torsdag kveld til det hele ble avsluttet med UFOfest lørdag.

Neste år blir det Åge-helg igjen

- Det er et eller annet med oss og Knarrlagsundet, meler Åge Aleksandersen.

Etter ett års pause forteller har at Åge og Sabandet kommer tilbake til Knarren kommende sommer.

Neste år blir det Åge-helg igjen - Det er et eller annet med oss og Knarrlagsundet Denne sommeren var et unntak. Neste sommer står Åge og Sambandet på scenen ved Knarren igjen.

- Det har vært tåredryppende bønner, med "vær så snill å kom tilbake", sier Åge, og kikker på mobilen for å leite fram en av de siste meldingene han fikk:" Du må for Guds skyld komme å spille..."

Setter nye lærlingerekord til høsten

Til høsten kommer det hele åtte nye lærlinger til sykehjemmet, mens tre går ferdig lærlingetiden på to år og forlater arbeidsplassen.

Med tre som skal begynne på sitt andre år, vil det nå bety at sykehjemmet får elleve lærlinger. Så mange har det aldri vært før.