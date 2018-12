Nyheter

Frøya kommunetyre behandlet tidligere i desember detaljplanen for Frøya vindkraftverk. I sin uttalelse går kommunen i mot at det bygges to turbiner i utkanten av konsesjonsområdet. Med en størrelse på 112 meter opp til nav, og 180 meter til vingetipp, vil disse møllene sveipe utenfor området som er godkjent til vindkraftutbyggingen.

Aksepterer vindkraft-utbyggernes plan Men frykter de store møllene vil true fuglebestanden mer, og krever flytting av enkelte møller.

Men i behandlingen av Frøya kommunes overordna arealplan, var det i kartene tatt høyde for en utvidelse av vindkraftområdet, med det som Ola Vie (SV) omtalte som to små pupper.

- Kommunestyret har sagt at vi ikke vil ha møllene plassert slik, men i planen er kartet utvidet med to små pupper på nordsiden av området, noe som hensyntar utbyggernes ønske. Det bør ikke vi vedta. Så får det bli slik, at hvis utbyggerne står fast ved å plassere vindmøllene der, så er de nødt til å søke dispensasjon, sa Ola Vie da aralplanen ble behandlet.

Dette fikk han kommunestyret med på.

I arealplanen som det ble søkt vindkraft-konsesjon på i sin tid, var det et mye større område av Frøya båndlagt til mulig vindkraftutbygging. I den nye arealplanen er det kun området Sarepta/Trønderenengi har konsesjon på, som er avsatt til formålet. Det legges også inn i planen at når konsesjonsperioden går ut, så skal vindkraftområdene tilbakeføres som landbruk-, natur- og friluftslivsområder (LNF).