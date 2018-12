Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra august:

- Jeg mistet mye av førsteslåtten

Den tørre sommeren har gjort at mange bønder frykter for at de får for lite fôr til dyrene sine i vinter.

På et jorde Gurvikdalen har Kristian Skarsvåg akkurat avsluttet dagens økt med slåing og pressing av rundball. Slåtten har vært utsatt flere dager på grunn av kraftig regn. Tidligere i sommer var det tørken som skapte hodebry, selv om den tørre sommeren ikke førte til like store problemer her som det gjorde lenger sør i landet.

- Men på grunn av mangelen på regn vokste graset seint, og når bøndene følte de ville slå før graset "skøyt", var det ikke den forventede lengden på det. Dermed ble det mindre mengder fôr enn ønsket, sier Kristian Skarsvåg.

Bygger for 120 millioner kroner

Fire båtbyggerier i regionen bygget i fjor båter for tilsammen 120 millioner. Ett satte rekord ved å bygge 11 båter på en uke.

Lokal mat i verdensklasse

Garnviks Røkeri og Hitra Gårdsmat har de beste produktene, fastslår juryen ved Trøndersk Matfestival.

- Nivået blant de påmeldte har vært skyhøyt, og preget av kvalitet, kreativitet og mangfold. Trøndelag har mye å by på, fastslår juryen.

Røkt laks med chili og lime fra Garnviks røkeri ble kåret til årets sjømatprodukt.

Et mangfold produkter, fra hverdags til festmat, var påmeldt til konkurransen. I følge juryen skåret vinneren høyt på smak, lukt, utseende og presentasjon;

Laksen har god smak, innbydende utseende og er godt røkt. I det hele tatt et kvalitetsprodukt, mener juryen.

- Jeg er like overrasket over å vinne i år som i fjor, sier en beveget Vidar Garnvik fra festivalscenen.

Feltstasjonen må avslutte plastryddingen på Mausund

I august avsluttes plastryddingen på Mausund. Pengene strekker ikke til. Prosjektet fikk 2,8 mill. kroner av Miljødirektoratet i 2017. I år fikk de tildelt 2 mill. kroner.

- Folk tar seg inn i fyret og går til topps

- Jeg har hus rett mot fyret, og har sett i kikkerten at folk tar seg inn i fyret, og går helt til topps. Jeg har sett det flere ganger, forteller Erik Sandø på Titran.

Harald Tronstad i Kystverket sier at ingen skal ha tilgang til fyret på grunn av høyspent inne i fyret og åpne altaner i nesten 50 meters høyde.

- Men kanskje mest på grunn av faren for fortsatt kvikksølvforurensing både i luft, vegger, gulv og trapper, legger han til.

- Et veldig stort og følelsesladet øyeblikk

Nattseilerne på Melandsjø har nådd ny milepæl når de over 20 år etter forliset, igjen kan heise seil på "Margrethe av Hopsjø" (tidligere Sara Kjerstine) igjen.

Historisk skolestart

- Det blir bra når vi først blir kjent. Bra med en blanda klasse, mener flere elever når Guri Kunna videregående skole starter på sitt føste år etter at de to videregående skolene ble vedtatt slått sammen til en enhet.

Bredbånd tok to år lenger enn lovet

Nesten halvparten som bestilte har ennå ikke fått bredbånd.

- Canal Digital var her våren 2016, og vi ble lovet fiber på høsten. Men vi har fått flere beskjeder om det har kommet uforutsette ting i veien, sa en frustrert Kjell Madsvåg da lokalavisa.

Total forvandling

- Hvis jeg ikke hadde gjort de grepene jeg gjorde, vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag, sier Hilde Brevik, som gjennom en enorm viljestyrke har klart å gå ned nærmere 50 kilo i vekt.