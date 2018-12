Hørte smell - fant fire kulehull

Nyheter

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra september:

Den nye presten og diakonen

Ingvar Østnes, som mener en trønder og bergenser kan faktisk gå ganske godt i lag.

- En trønder og bergenser kan faktisk gå ganske godt i lag Men det er én ting ekteparet Østnes ikke enes om. Bli bedre kjent med øyregionens nye prest og diakon.

Nå kommer kjempesjekken

Over 164 mill kr. utbetales fra Havbruksfondet til Hitra og Frøya. Statssekretær og hitterværing Roy Angelvik er glad for å kunne fortelle hvilke summer som i oktober sendes ut til havbrukskommunene Frøya og Hitra.

- Vi vet hvor mye næringa betyr i våre kommuner. Nå synes jeg ordførerne og de som har styrt i disse kommunene kan klappe seg på skuldra for at de har vært så framsynte og offensive i forhold til å ha oppdrett, sier statssekretær Roy Angelvik.

16 år gammel har Ola Arntsen fra Fillan valgt å flytte på hybel i byen. Dette for å følge fotballdrømmen. Ola har vært i RBKsystemet siden han ble hospitant som 14åring. Ved nyttår skrev hun under kontrakt, og ble rosenborgspiller.

Ola (16) flyttet hjemmefra for å leve ut RBK-drømmen 16 år gammel har Ola Arntsen valgt å flytte på hybel i byen. Dette for å følge fotballdrømmen.

- Skulle jeg nå målene mine, så måtte jeg flytte på meg. Jeg synes det er greit. Jeg var vant til å være selvstendig også da jeg bodde på Hitra, forteller Ola.

Ove Jomar Sunde har hele livet bodd med høyspentlinjer som nabo. Nå bygges en ny, og han frykter for helsekonsekvensene.

- Høyspentlinja skulle vært bygget lenger unna folk Ove Jomar Sunde har hele livet bodd med høyspentlinjer som nabo. Nå bygges en ny, og han frykter for helse-konsekvensene.

- Elektromagnetiske felt forårsaker ukontrollert celledeling som blant annet fører til kreft. Derfor gikk jeg og to andre sammen og krevde at Trønderenergi skulle legge den nye traseen til 132 kVlinjen lenger nord, slik at den kom lengst mulig unna bebyggelse byggelse og fremtidig bebyggelse. Men det avfeide Trønderenergi, og har nå begynt å bygge den nye linjen ved siden av den gamle 66 kVlinjen. Da blir det tre ganger så sterk stråling, mener Sunde.

Boligområde ut - industri inn

Kommunedelplanen for Sistranda har hatt hele tre høringsrunder. Nå er den behandlet i formannskapet og skal legges fram for endelig stadfesting i kommunestyret. Etter siste høringsrunde er det gjort endringer for planområdets sørlige del, Nordhammarvika, Melkstaden, Børaunet.

Da kommunen vedtok å starte reguleringsarbeid for en utvidelse av industriområdet på Nordhammarvika, skapte dette protester fra beboere og grunneiere i området. Særlig var det planene om å regulere til næringsområde på øversida av veien, mellom boligområdet på Melkstaden og Børaunet, det ble reagert på. Men også at industriparken ved sjøen var tenkt utvidet i retning Sistranda

Fire kulehull i samfunnshuset

Da festarrangøren oppdaget kulehull, ble festforberedelsene brått avbrutt. Tre personer ble pågrepet i en væpnet aksjon. De er nå sikret for grov overtredelse av våpenloven.

Hullene i vindusruta har vært der en stund. Men da politiet undersøkte åstedet etter skytehendelsen på Klubben, konkluderte de med at også dette var fra en kule.

Brannlederen, ordføreren og rådmannen kritisk etter langvarig tunnelstenging

All trafikken til og fra øyregionen ble lammet i fire timer etter at et vogntog fikk motorstopp i Hitratunnelen en fredag kveld.

- Den første beskjeden om motorhavariet kom like før klokka 18.00, mens det lokale brannvesenet fikk beskjed over tre timer senere, klokka 20.59, forteller Roger Lund som var vakthavende brannbefal hos Hitra brannvesen denne kvelden.

Veivesenet beklager glipp i de interne rutinene.

17-åring omkom i trafikkulykke

Oliver Sundli Jøndal omkom etter at han kjørte av veien med moped ved Kvernøybrua på Dyrøya i slutten av september. 17åringen døde på stedet.

Ulykken ble meldt inn klokken 08:27. Gutten var funnet bevisstløs i ulendt terreng ved brua. Helsepersonell kom kjapt til stedet, men livet stod ikke til å berge. 17åringen var fra Ørlandet, men gikk på Guri Kunna videregående skole på Sistranda.

Undersøkelser viste at det var sleipt og vått på brua da ulykken skjedde. Politiet tror Oliver skled på brua og døde.

Investerer stort i jaktturisme

Lorder, grever, baroner og kongelige har tidligere jaktet hjort i området. Nå ønskes nye gjester velkommen til Hamna gård på Innhitra, en av Hitras aller største privateide eiendommer