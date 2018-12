Svøm deg til Albania

Nyheter

Også kommende år inviterer de lokale svømmehallene på Hitra og Frøya til mosjonskampanje der deltakerne kan vinne en tur til Albania.

“Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds årlige kampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars hvert år.

- Gjennom kampanjen ønsker vi å være med å skape gode mosjonsvaner og motivere befolkningen til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet, sier Ann Kristin Willmann ved Hitrahallene.

Mosjonskampanjen er et lavterskeltilbud der alle kan være med, uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Du bestemmer selv hvor ofte

Det er opp mot 250 svømmehaller over hele landet som hvert år er med på kampanjen. Som deltaker bestemmer du selv hvor, når og hvor ofte du vil svømme.

Det er satt noen konkrete mål man må nå i selve Svøm langt-kampanjen:

– Alle deltakere fra og med 14 år skal svømme 10.000 m fra 1. januar til 31. mars

– Alle deltakere til og med 13 år skal svømme 2.500 m fra 1. januar til 31. mars

Tur til Albania

Alle som klarer målet og har registrert antall svømte meter er med i trekningen av flotte premier.

Hovedpremien for barn er en ukestur (inntil to barn og to voksne) med Apollo til Albania, mens hovedpremien for voksne er tilsvarende tur for to personer.

Mere info finner du HER