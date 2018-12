Funnet med bittskader fra hund

Nyheter

En rådyrbukk ble rett før julehøytida avlivet på Ulvøya etter at en turgåer hadde observert at bukken løp tydelig hindret av en skade. Da Robert Skarpnes på oppdrag fra viltnemnda søkte opp dyret, ble det funnet bittskader på rådyrbukken. Skaden mener de ferske bittskadene trolig stammer fra en hund, men funnet avslørte også at rådyret hadde en gammel skade.

- En turgåer varslet om funn av en rådyrbukk som hadde ligget i nærheten av stien han fulgte. Dyret sprang ut, men var tydelig hindret og var blodig på bakparten. Turgåeren påviste stedet og jeg utførte et søk med hunden min. Hunden fant dyret umiddelbart i nærheten, og jeg så raskt at det måtte avlives. Etter nærmere undersøkelse fant jeg bittskader i bakparten, forteller Skarpnes. Han forteller også at det var observert hund i nærheten.

- Men årsaken til at hunden klarte å ta dyret, var at det hadde en gammel og helet bruddskade på ene bakfoten. Klauvene var spisse og lange på den foten på grunn av at de ikke var i bruk, forteller han.

- Det var et grusomt syn å se hunden angripe Et lam døde etter å ha blitt angrepet av en husky i forrige uke. Flere sauer ble skadet, en alvorlig. Bare tilfeldigheter forhindret en større dyretragedie.

Skarpnes håper episoden kan brukes til å minne hundeeiere på å ha god kontroll på hunden, selv om man nå er utenfor den strengeste båndtvang-perioden (1. april - 20.august).

- Vi oppfordrer hundeeiere til å være ansvarlige, og i allefall varsle hvis uhellet er ute, sier Skarpnes.