Måtte stenge butikken på timen

Vi presenterer nyheter fra våre forsider i årets som snart er gått. Her fra oktober:

Vil veilede alle småbarnforeldre

Nå skal Frøya-foreldre få råd og utveksle erfaringer rundt det å være mamma og pappa.

- Det er ikke lett å være foreldre i dagens samfunn, sier fagfolkene bak prosjektet. Bakgrunnen for saken er at Frøya kommune deltar i et nasjonalt folkehelseprogram og har fått penger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til å sette i gang tiltak som skal sikre rusforebygging og god psykisk helse blant barn og unge.

Sosiale medier viser ikke det reelle livet. Jeg og bildene mine er et kroneksempel på det.

Rutt Janne Sveinsdotter Lystad har opplevd flere psykiske nedturer de senere årene. Senaborten var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Klumpen i halsen vokser. Det gjør vondt å puste. Ryggen og skuldrene presses ned av en usynlig kraft og det kjennes ut som man får gjentatte slag i magen. Slik beskriver Rutt Janne Lystad (35) angsten.

- Det er fryktelig slitsomt å ha det slik flere timer i strekk, mens du prøver å skjule hvordan du egentlig har det, forteller hun i det åpenhjertige intervjuet.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse har Rutt Janne akkurat delt sin historie rundt angst og depresjon med skoleelever i Fillan. Historien delte hun også med lokalavisas lesere.

- Jeg fikk en knekk

- Når man har vært så langt nede som jeg har vært, så klarer man ikke dette på egenhånd, sier Indiana Einarsdottir.

Indiana gråt av glede da hun fikk vite at hun var en av kandidatene til livsendring sammen med Sanna Fjeldvær.

- Omsider slipper vi tungtransporten gjennom grenda

Ventetiden har vært lang og skuffelsene mange, men en fredag i oktober kunne de jubelen løs på Flatval. Endelig var veien lagt utenom grenda og beboerne slapp all trafikken rett fordi stuedøra.

- Det har vært en lang kamp for ny veitrasé. Den har i hvert fall vart i over trettito år, sier Ingvill Enoksen og tar fram et gammelt avisutklipp fra 1986 hvor hun som femteklassing er avbildet sammen med førsteklassing Håvard Taraldsen, med en overskrift hvor det stilles krav om sikrere skolevei.

Over 20.000 unger på 40 år

Tidligere og nåværende ansatte var samlet på Skårøya til feiring i forbindelse med Hitra leirskoles 40årsjubileum.

Over 20.000 unger har besøkt leirsloennsidne oppstarten i 1978. Noen påstår at leirskoleuka har vært den beste i deres liv

Framstår som meget forurenset

Kloakk fra de tettest bebygde områdene på Frøya gjør at sjø og fjæresoner er klassifisert som sårbar. Havnevågen på Flatval beskrives som meget forurenset.

Betongbiter faller fra brua

Veivesenet gir Knarrlagsundbrua langt kortere levetid enn før antatt.

Coop Extra måtte stenge

Klokka 16 på fredag 12. oktober stengte Coop Extra butikken på Sistranda. Dette kom etter et pålegg fra Frøya kommune, som butikksjef Kenneth Engan hadde mottatt en time tidligere.

Begrunnelsen var at det ikke var søkt om midlertidig brukstillatelse til å holde åpent under ombyggingen.

- Vi er litt usikre på hva kommunen mener med pålegget. Vi har bygget om mellom 40 og 50 butikker, og aldri opplevd dette. Det er vanlig praksis ved slike ombygging at butikken flyttes rundt i arealet alt etter hvor byggearbeidet pågår, sa eiendomsdirektør i Coop Orkla Møre, Lars Ove Breivik til Hitra-Frøya.

Svømmehall i dårlig forfatning

Undersøkelser viser at svømmehallen på Sistranda trenger en totalrenovering. Prislapp: 25 millioner kroner.

Bruer i dårlig befatning

Veivesenet mente at Titran bru burde skiftes ut for fem år siden. Nå er tilstanden enda verre enn den gang.

Arne Haugan har kjørt buss i over 30 år, og i mange av disse årene har han kjørt buss til og fra Titran, der han bor.

- Jeg har kjørt veldig mye over Titranbrua. Slik brua er nå er den veldig lite tillitvekkende. Mer og mer av rekkverket forsvinner, sier Haugan.

Tre personer har omkommet ved denne brua: Veivesenet mente brua burde skiftes ut for fem år siden Nå er tilstanden enda verre enn den gang.

I den krappe svingen før brua i retning fra Titran har det skjedd tre dødsulykker.

24 bruer på Hitra og Frøya har vesentlige skader. Beregninger viser at det vil koste 34 millioner kroner å komme etter med etterslepet på bruene i øyregionen.

Satser 140 millioner kroner

Britt Åse Skarsvåg og Frode Reppe i Vikan settefisk vil bygge nytt anlegg til 140 millioner.

Ny fabrikk på Jøsnøya

Lerøy Midt tar i bruk en ny aksefabrikk på Jøsnøya denne sommeren.

Her finnes det mest moderne som utstyr som finnes til lakseslakting, filetering og ferdigstillelse for ventende vogntog som bringer laksen ut til markedet. Det har tatt 20 måneder fra byggestart til fabrikken åpnet.

I området til Lerøy Midt AS er det nå 57 konsesjoner for matfisk og fem smoltkonsesjoner. Selskapet produserer nå ca 70.000 tonn laks på årsbasis og er størst i Lerøy-konsernet. Det er 550 egne ansatte i Lerøy Midt.

Med den nye fabrikken tar Lerøy nå tilbake all slaktinga selskapet har satt bort til andre selskaper de siste fem årene. Også Lerøys eget slakteri på Dolmøya er nedlagt, mens foredlingsdelen på Hestvika fortsatt er i drift.