Forsøker å heve havaristen i dag

Nyheter

Gjennom nyttårsnatta slet forskningsbåten MS "Torra" seg fra fortøyningene på Dolmøya under øyregionens vindkraftige start på året. Båten, som tilhører SINTEF Ocean, havnet i fjæresteinene ved Bremvågen og ligger delvis under vann.

- Nå må vi vente til været og vinden har roet seg før en bergingsaksjon kan bli satt i gang, sa SINTEF-ansatt Terje Bremvåg til lokalavisa tirsdag kveld.

I dag, onsdag formiddag, venter Bremvåg på dykkere som skal hjelpe til med å undersøke havaristen og få den hevet og fraktet til slip.

Bremvåg oppdaget båten i fjæresteinene tirsdag morgen og har brukt hele dagen på å sikre båten ytterligere. Det kan virke som at det er blitt slått hull i skroget, som førte til inntak av vann og en sunket MS "Torra". Det var Hitra24 som først omtalte saken

Den 42 fot lange båten er stasjonert på Dolmøya og brukes i forbindelse med SINTEFs mange forskningsoppdrag i øyregionen.

- MS Torra har vi brukt til våre eksperimentelle studier på Hitra i mange år. Forskningsbåten hjelper blant annet til med å sette ut instrument i sjøen, sier forskningsleder Leif Magne Sunde til Hitra-Frøya. Han forteller at SINTEF er opptatt av at de skal finne ut av ting i løpet av kvelden og morgendagen, og håper at været skal gi seg nok til at båten kan bli forsøkt berget. Tirsdag kveld ligger båten fortsatt delvis under vann, forteller Sunde.

Det er snakk om store tapte beløp rundt forliset. Båten er blant annet utstyrt med nye, avanserte system og dyr teknologi, og selve båten har en prislapp på flere millioner.

SINTEF-ledelsen forteller til lokalavisa at selskapet også har opplevd flere andre forlis rundt om i landet i løpet av natten, også disse grunnet kraftig vind.