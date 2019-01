Forskningsbåten hevet og fraktet til verksted

Nyheter

Onsdag kveld startet bergingen av forskningsbåten «Torra», tilhørende Sintef Ocean, som sank natt til 1.nyttårsdag da den slet seg fra fortøyningene i Bremvågen på Dolmøya.

Etter at dykkere fra dykkerfartøyet Siljo Master tidligere på dagen hadde vært nede for å inspisere båten, dykket de igjen på kvelden for å feste stropper rundt skroget. Da la servicebåten Frøy Valkyrien til ved havaristen og hevet båten med hjelp av kran. Sent onsdag kveld ble «Torra» fraktet til Jektvik slipp og mekanisk verksted på Dolmøya.

Skipper Terje Bremvåg, som hadde båten liggende nedenfor huset sitt på Dolmøya, håper så mye av båten som mulig kan reddes.

- Nå skal motorene tas ut og renses, og håpet er at de kan brukes igjen. Skroget har fått en flenge på styrbord side med flere hull, men babord side ser uskadd ut, sier Bremvåg.