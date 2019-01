Nyheter

Hege Ervik overtok driften av leketøysbutikken Ringo Hitra i Fillan, 1. januar 2019. Det bekrefter tidligere daglig leder, Ann Karin Vatn.

- Jeg fyller 65 år i mars. Da vi måtte fornye leiekontrakten med Hjorten kjøpesenter og det ble snakk om fem år til, fant jeg ut at det rett og slett blir for tøft. Jeg hatt det veldig artig og stortrivdes med butikken. Det er litt vemodig og samtidig en lettelse at Hege nå har overtatt, sier Vatn til lokalavisa Hitra-Frøya.

Nettbutikken gir et kjærkomment tillegg til butikksalget Bokormen selger lokale bøker på nett til utflytta øyværinger.

Skal fortsatt jobbe i blant

Ann Karin legger til at hun og ektemannen Karl Vatn har vært i tenkeboksen ei god stund.

- Men så bestemte vi oss for å snakke med Hege om hun kunne tenkt seg å bli med i Ringo og det hadde hun lyst til. Grunnen til at vi kontaktet Hege er fordi hun selger det samme som oss, leker og bøker, på Frøya. Jeg har også kjent Hege fra tiden vi jobbet i lag hos Coop Mega på Sistranda, hun i ferskvaren og jeg hos Byggmix, på 2000-tallet. Vi har en god kjemi i lag, smiler Ann Karin og legger til at hun skal fortsatt jobbe litt videre i butikken.

- Mindre enn før selvfølgelig, men jeg blir fortsatt å se i Ringo-butikken i Fillan i blant, sier Vatn og legger til at hun og Karl fortsatt eier litt av butikken ennå.

- Ungene elsker butikken

Ann Karin og Karl har drevet Ringo siden åpningen av Hjorten kjøpesenter i 2003.

- Ringo Hitra fylte 15 år på november og vi åpnet butikken til jul det året. Det har vært veldig spennende å starte opp denne typen butikk på Hitra og vi er veldig glade for at vi har vært en del av Ringo-familien med sine over 200 butikker over hele landet. Ann Karin forteller at det har vært spennende og travle år.

- I det siste har også vi som mange andre butikker opplevd at nettet har tatt over en god del av handelen, men det er vel bare sånn tiden har blitt. Øyværingene synes jeg har vært flinke til å bruke butikken vår og det håper jeg de fortsetter med. Ungene elsker butikken. Vi hører de rope i gangen ”Ringo er åpen” også hører vi de små skrittene deres komme løpende mot oss. Det er veldig trivelig, smiler Ann Karin Vatn.

Samkjører

Hege Ervik skal fortsette med Ringobutikk i Fillan videre og butikken "Bokormen", som hun åpnet for noen år siden på Sistranda, blir også til en mindre Ringo-butikk.

- Det passer meg bra, i og med at jeg allerede driver i samme bransje på Frøya og nå kan dra fordeler av å samkjøpe varekjøp og bli en større aktør i øyregionen. Så er det opp til øyværingene å se om de fortsatt vil ha lokale spesialbutikker her ute, sier hun til hitra24.