Lover oppsiktsvekkende illusjonsnummer du aldri har sett maken til

Er du en av dem som har latt seg imponere av den kjente prisbelønte illusjonisten Alexx Alexxanders magiske triks?

Fredag 18. januar inviterer han øyværingene med på en uforglemmelig reise inn i magiens verden når han kommer med live showet sitt The illusions of Alexx Alexxander til Frøya kulturhus.

Det blir en helaften fylt med latter, forundring, mystikk og spektakulære illusjoner - hvor grensen mellom illusjon og virkelighet vil opphøre. Shownumrene vil i tillegg bli vist på store skjermer så publikum kan følge illusjonene i minste detalj uansett hvor de sitter i salen.

Om illusjonisten

"Denne storsatsningen av en forestilling vil garantert ta pusten fra deg og du vil få ta del i oppsiktsvekkende illusjonsnummer du aldri har sett maken til," skrive Alexx Alexxander på sin egen hjemmeside. Videre står det at Alexx Alexxander i en årrekke har fascinert et begeistret publikum i hele Skandinavia. Han har fått Slottsfjelltårnet i Tønsberg til å forsvinne på direktesendt TV, delt utallige damer i biter og han har rundlurt Skandinavias kjendiselite.

Alexx har tatt illusjoner til et nytt nivå og vist Norge at dette ikke handler om kaniner fra flosshatt, men derimot motorsykler, sirkelsager og brennende spyd. Han er den største illusjonisten i Norge per i dag og har mottatt flere priser. Høsten 2016 ble han tildelt magiens mest prestisjefulle pris "The Merlin Award" også kjent som «magiens Oscar».