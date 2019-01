Viviann er ny butikksjef

Nyheter

Copp Byggmix/Elektro på Hitratorget i Fillan har fått ny butikksjef. Hun heter Viviann Hammervik.

Hun er født i 1980 og utdannet servitør. Viviann jobbet i hotell og restaurant i 20 år på Geilo, Hotell Frøya og på Hurtigruten, som hun betegner som et fantastisk sted.

- Jeg gikk på land da jeg fikk barn, Julie og Cecilie, som nå er 13 og 11 år gamle. Vi bor på Hammarvika. Jeg begynte på Byggmix på Hammarvika for fire år siden og ble assisterende butikksjef der. For 14 dager siden ble jeg tilbudt stillingen på Fillan. Kunne ikke si nei. Her gjør jeg alt mulig, det er viktigere å være leder enn sjef, sier Hammervik.

Forretningen er en kombinert Coop Byggmix og Coop Elektro. Hammervik har aldri jobbet med elektro før og sier med entusiasme: –Det er helt nytt for meg.