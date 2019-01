Bedrifter inviteres til ny dyst på bowlingbanen

Nyheter

Årlig prøver Hitrahallen å arrangere «bedriftsbowling» for bedrifter og foreninger i regionen. I fjor høst deltok det seks lag og til slutt var det var bedriftslaget til Åkerblå "Åkerbowl" som vant konkurransen.

Oppstartsdato for bedriftsbowling i vår er satt til torsdag den 7. mars, mens påmeldingsfristen er onsdag 13.februar.

Lokalavisa var tilstede under finalen i bedriftsbowlinga for et par år siden. Reportasjen derfra kan du lese her: