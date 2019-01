Kreftsykdommen rammet Siri, nå forteller hun om sine erfaringer

Nyheter

Siri Wahl-Olsen, kjent fra mediebildet som mangeårig journalist og kommentator i Adresseavisen, kommer tirsdag kveld 22. januar til temakafeen ved Frøya frivilligsentral. Wahl-Olsen har vært åpen om kreftsykdommen sin, både i egen avis og i boka «Overleverne».

Kreftforeningen var tidligere denne uka på Frøya for å erfare hvordan arbeidet mot og med kreftsykdommen oppleves i distriktskommuner.

- Etter at vi besøkte dere denne uka og snakket med leger, kreftressurser, næringsforum og kreftoverlever, fortalte de at seneffekter (som Siri skriver om) er et tema som de gjerne vil ha mer kunnskap om, og som kreftrammede selv, pårørende og arbeidsgivere etterspør, forteller Linda Skjærvik, kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen.

Under temakvelden skal Siri Wahl-Olsen fortelle om sin krefterfaring med utgangspunkt i boka si. Her har hun samlet historier om hva som skjer med mange pasienter under og etter kreftbehandling. Hun deler også sin egen, sterke historie.

– Jeg trodde at når vi var ferdig med behandlingen så skulle jeg bli helt frisk igjen. Det var ingen som hadde sagt at du blir forandret. Det ble en tøff og intensiv behandling i over ett år som har gitt mange senvirkninger jeg ikke var forberedt på. Det er viktig å få fram at helsevesenet og leger må forberede pasienten mer på dette, sier forfatteren i et intrvju med Trønder-Avisa i høst.