Til verdens største matmesse med mat og drikke fra øyene

Nyheter

- Både krabbe, laks, lammelår og øl fra Hitra og Frøya er med når Trøndelag skal vise seg fram på verdens største mat- og landbruksmesse denne uken. Randi Lundquist fra Hitra Næringsforening er med på stand, og skal sammen med deltagere fra hele Trøndelag vise fram hva regionen har å by på av mat- og reiseopplevelser. På stand får tyskerne kjøpt småretter med krabbe og laks, samt lammelår fra Dalpro og øl fra Ansnes brygger. Matopplevelsene fra Trøndelag er samlet i en brosjyre, og blant nesten 40 forslag finner vi også Hotell Frøya og Ansnes Brygger som tips til den reisende.

Dette forteller Kristine Rise fra OI! Trøndersk mat og drikke.

Trøndelag er godt representert med over 25 deltagere, når verdens største mat- og landbruksmesse, Grüne Woche, starter i Berlin denne uken.

Totalt har delegasjonen beregnet å selge 20 000 smaksprøver i løpet av de ti dagene messa pågår.

-Gjennom mat og drikke vil vi vise at Trøndelag har et svært stort spenn av råvarer og opplevelser. På menyen står det derfor både lam, rein og elg, kveite, krabbe og laks. Vi har også med ulike oster og grønnsaker fra matriket i midten av Norge. Og ikke minst drikke, som for eksempel bjørkebrus og tyttebærdrikk, lokalt øl og akevitt med lokal tilhørighet, sier prosjektleder Brit Melting i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Fra øyregionen vil det være bidrag fra Salmar, Ansnes Brygge, Explore Hitra, Hotell Frøya, Hitramat og Dalpro.