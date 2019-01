Nyheter

Forskningsrådet har godkjent en søknad fra SalMar om et ettårig SkatteFUNN-prosjekt, for utvikling av ny produksjonsteknologi for slakteri- og videreforedling.

Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan Salmar få tilbake 18 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.