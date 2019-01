Filmskaper Maida deler erfaringer fra bak kamera fra kjærlighetsrelaterte film- og TV-produksjoner

Nyheter

Filmskaper Maida Hals på Hestvika kommer til å fortelle om og vise fram noen av sine arbeider under Hitra kulturfestival i februar.

Maida har hatt manus og regi - noen ganger også foto og klipping på kortfilmer, dokumentarer og musikkvideoer. Hun har i mange år jobbet med TV og og vært innom både nyheter og reality-TV produksjoner som blant annet Gift ved Første Blikk, Unge Mødre, Fødeavdelingen, Handel i Grenseland, På liv og død.

Hun har laget internfilmer, opplæringsfilmer og kampanjefilmer for små og store bedrifter, bl.a Trygg Trafikk, NorgesGruppen AS, Fjord1, ENI Norge og SmartHelp. Maida var også med og laget videoreportasjer under Lokalavisas øypatrulje i 2017.

Lørdag 9. februar vil hun inspirere til nært forestående "Valentine´s day" ved å dele noen av sine erfaringer fra bak kamera på kjærlighetsrelaterte film- og TV-produksjoner. Blant annet den korte dokumentarfilmen "Kisses in Zocalo" som ble laget i løpet av 100 timer i Mexico City. Se teaser til filmen øverst i artikkelen.