Facebook-gruppa "Nei til vindkraftverk på Frøya" forbereder en demontrasjon ved rådhuset når NVE i dag kommer for å møte politikere og representanter fra Folkeaksjonen mot vindkraft på Frøya. Gruppa oppfordrer til å møte ved rådhuset litt før klokka 12.

- Kom med slagord, refleksvester, kampvilje og godt humør, skriver Astri Reppe i "Nei til vindkraftverk på Frøya". Til lokalavisa Hitra-Frøya sier Reppe at man vil markere overfor NVE og kommunen at vi absolutt ikke godtar vindmølleutbyggingen.

- Toget er nesten gått nå, men vi får prøve så godt vi kan likevel. Samtidig er det et signal til de som bor i andre områder i landet der det er planlagt vindkraftutbygging. Det er ikke så flott og miljøvennlig som vi tror. Det er en miljøbløff. Det kommer jo stadig nye ting frem om hvordan vindmøllene påvirker naturen og helsa vår, sier Reppe og viser til informasjon fra tidligere kommuneoverlege Steven Crozier om uhørbar infralyd som sies å være helseskadelig.

- Jeg skjønner folk som stemte for vindkraft den gangen, for det høres jo så miljøvennlig ut. Men nå har det kommet frem ting vi ikke hadde peiling på under folkeavstemmingen. Det er ting som går direkte på helsa til folk.

- Har du noe håp om at det er mulig å stoppe utbyggingen?

- Jeg tror faktisk det. Jeg kjenner på gikta at det er en mulighet for det.

- Hvem mener du kan stoppe utbyggingen?

- Det må være Trønderenergi og investorene fra Tyskland, Stadtwerke München. Men de virker veldig hardnakket. Det er Trønderenergi som må oppfatte signalene fra folket. De er jo eid av kommunene, men så går de i mot folket, mener Reppe.