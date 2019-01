Nyheter

Flagget er låret, «DOKTORBÅT-SKIPPEREN» har slått av motoren.

Jeg kjenner en kar som var «doktorbåt-skipper», han var og er en bauta i Frøyasamfunnet, han var glad i folk, han likte å fortelle om «gamle dager» og han visste mye, han var snill og trivelig, han var kjent i øyrekka utenfor Frøya, han hadde alltid noe oppmuntrende å si til de syke som han hentet, og han var den Åsmund vi alle kjente.

«Fergemannen» har hentet vår kjære «doktorbåt-skipper», sammen har de reist over til den andre siden, og er det slik vi tenker, så er han ombord på en annen skute, men denne gangen er han førstereisgutt igjen, eller kanskje dekksgutt til å begynne med. Men, St. Peter vil nok raskt oppdage hans ferdigheter og raushet, og da er han snart ved roret igjen.

Åsmund, du blir snakket om langt inn i fremtiden, ja kanskje enda lenger, du er en kar det er godt å snakke om. Og, det skal du vite, det er gode ord om deg å høre.

En kystens mann som kom med doktoren ut til øyene utenfor Frøya, du var vår redningsbøye, vårt håp når sykdom kom, og du førte sjøsyke doktorer gjennom sørvestkuling og tung sjø.

Du ble med doktoren til den syke, du holdt i hånden mens doktoren sjekket pasienten. Hvordan jeg vet dette? I min barndom fikk jeg hjernehinnebetennelse og doktor Mona med alvorlig stemme sa «jeg bestiller fly til Mausund», det var alvor. Da kom en bamselabb og klemte forsiktig og du sa, «tenk å få reise til Trondheim med sjøfly», og så smilte du.

Du brydde deg om hva folk skapte, du hadde meninger og pågangsmot som de fleste skulle ønske å få og ha når årene setter dype spor i et værslitt ansikt og føtter som svikter.

Jeg hadde gleden av å sitte hjemme hos deg for noen år tilbake, du fortalte fra du startet og frem til i dag, jeg ønsket at klokken stoppet akkurat da - du hadde en fortellerkunst de få av oss er gitt.

Når din familie nå skal lage en stein til deg, så håper jeg ikke det står «her hviler», for du hviler ikke, du er på en ny reise, den evige reise. Jeg tror du ville likt denne teksten «jeg kjører doktoren, uvisst når jeg er tilbake». Treffer du kjente så får du hilse fra oss på skjæret.

Takk «doktorbåt-skipper» for at du var den du var.

Vidar Oskarson