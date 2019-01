Nyheter

Tidligere har det enkleste vært å ringe kommunens servicetorg for å finne den riktige personen i Hitra kommunes administrasjon eller virksomheter.

Nå kan du selv gjøre det, etter at kommunen har laget et register med søkefunksjon over alle kommunens ansatte.

Der finner du både tittel, telefonnummer og e-postadresse til personen du leter etter.

Link til ansatteregisteret finner du her: Kontaktinformasjon til ansatte i Hitra kommune