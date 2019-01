- Bør ha folkeavstemming der også ungdommene får delta

Nyheter

Diskusjonen om vindmøller går også blant ungdommene på Frøya.

- Det kommer opp ganske ofte. Man følger med i diskusjonene som går. Så blir det spørsmål om "hva mener du"? Det er litt delte meninger, men inntrykket er at de fleste ungdommen er i mot at det skal bygges vindmøller på Frøya. Men også i FUR er det de som er for, sier leder i Frøya Ungdomsråd, Ingeborg Wahl.

Før helga leverte Ungdomsrådet (FUR) et leserbrev der de krever folkeavstemming om vindkraftutbygginga.

Her påpeker de at det er de som vokser opp nå, som vil merke følgene av et vindkraftverk på Frøya.

Lokalavisa møter Ingeborg Wahl, Celine Wedø Bårdsen og Maria Dyrø fra FUR. De var alle tre barnehagebarn den gangen det ble avholdt folkeavstemming om vindkraft i 2005. De er klare på at det må gis en ny sjanse til å si sin mening.

- For mange er det estetiske viktigst. Men også det at Frøya får så lite igjen for en utbygging. Det er snakk om bare ett par millioner i eiendomskatt. Hva er det mot de negative følgene, sier Ingeborg Wahl.

- Det er tross alt vi som skal bosette denne øya framover. Det estetiske betyr mye. Man vil ikke at det skal skal ødelegges med vindmøller. Men også truslene mot dyrelivet er viktig, sier Maria Dyrø, som forteller at hun har venner som ikke bor på Frøya for øyeblikket, og som følger med på det som skjer.

- De tenker på å flytte tilbake, men de er opptatt av hva det blir de kan flytte tilbake til.

Det er gitt konsesjon til vindkraftverk, og en folkeavstemming i Frøya kommune vil ikke ha noen avgjørende kraft for å stoppe utbyggingen. Ungdommene mener uansett at en folkeavstemming er viktig.

- Vi har jo sett tall som viser at det er stort flertall imot. En folkeavstemming vil vise det. Og med stort flertall i mot kan det være at de med makt tenker seg om igjen. Selv om det vil koste litt å holde folkeavstemming, så bør det holdes. Og det bør ikke være 18-årsgrense for å stemme. De unge må også bli hørt, sier Ingeborg Wahl.

- Er diskusjonen om vindkraft annerledes blant ungdommene enn den vi ser i lokale media og på facebook?

- Det er vel sånn at mange ungdommer skjønner at vindkraft må til. At det er viktig at vi begynner å tenke på alternativ energi. Men man har ikke kommet så langt ennå, og da synes folk det er ille at man skal ta øya vår, når det ikke vil bety noe i det store, sier Celine Wedø Baardsen.

Frøya formannskap skal tirsdag behandle sak om eventuell ny folkeavstemming.