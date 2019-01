Det går mot folkeavstemming

Nyheter

Kristin Reppe Storø (Ap) viste til plakaten som var stilt opp ved døra til kommunestyresalen på Frøya: "Stopp galskapen no - Folket krever å bli hørt"

- Den første linja, Stopp galskapen, tror jeg ikke vi klarer. Men "folket krever å bli hørt", det kan vi gjøre noe med.

- Selv om vi har hatt møte med NVE der vi ble fortalt at det ikke vil ha noen betydning, så er vi i Frp innstilte på å lytte til folket. En folkeavstemming kan gi et grunnlag hvis det skjer ting i framtida, hvis det kommer en ny søknad i løpet av de neste 25 åra, så har vi et grunnlag, sa Aleksander Søreng (Frp)

- Folk må bli hørt likevel

- Høyre ønsker folkeavstemming. Ikke fordi den vil endre på forholdene. La det ligge. Folk må bli hørt likevel, sa Remy Strømskag (Høyre)

- Vi bør ikke gi mye forhåpninger til at man skal klare å omgjøre dette. Vi er kun en høringsinstans. Det rasjonelle i meg sier at man bør si nei til folkeavstemming. Den det er stor motstand i folket, og jeg vil ikke motsette meg en folkeavstemming, sa Arvid Hammernes (V)

Arbeiderpartiet var ett av få partier som hadde satt en forutsetning ved sitt "ja til folkeavstemming" i forkant. Etter møte med NVE var det klart at denne forutsetningen var borte: De hadde fått beskjed om at det ikke er aktuelt med endringer i konsjesjonen som er gitt på grunn av en folkeavstemming.

- Bør ha folkeavstemming der også ungdommene får delta - De aller fleste ungdommene vi snakker med er imot at det skal bygges vindmøller på Frøya, forteller FUR-representantene.

Men også Ap-gruppa i formannskapet endte opp med å foreslå en folkeavstemming.

Kristin Reppe Storø sa at partiet ville ha en grundig diskusjon i forkant av kommunestyret. Arbeiderpartiet la inn en formulering som var eksplisitt på at NVE har gitt beskjed om at en folkeavstemming ikke bidra til å endre konsesjonen som er gitt. Opposisjonen mente det var en unødvendig formulering som ga feil signal hvis man ønsket å påvirke NVE og Trønderenergi med resultat av ei folkeavstemming.

Kommunestyret avgjør

Det blir kommunestyret som neste torsdag endelig avgjør om det skal avholdes folkeavstemming, men etter formannskapets behandling tyder alt på at det blir utfallet.

- Jeg er glad

Møtet var godt besøkt. En større gruppa fra "Nei til vindkraft på Frøya" var tilstede.

- Jeg er glad. Og jeg tror ikke det hadde blitt dette utfallet om vi ikke hadde vært tilstede, sier Eskil Sandvik.

- Dette er greit, sier Hans Anton Grønskag.

Han viser til et møte mellom vindkraftmotstanderne og de politiske partiene kommende torsdag.

- Der tror jeg vil vi få fram ting som gjør at kommunestyret gjør et vedtak som er enda mer positivt, sier Grønskag.