Fornøyde med å ha Frøy som kunde

Servicerederiene Frøy Akvaservice og Frøy Vest har nettopp kjøpt seks nye Manta notspylere fra Stranda Prolog.

- Akkurat nå er den den mest skånsomme og effektive på markedet, sier driftskoordinator Stig Ulvnes i Frøy Akvaservice i en pressemelding utsendt av Stranda prolog i Kristiansund.

Frøy Akvaservice har brukt Manta notspylere siden 2016. Til sammen har rederiene i Frøygruppen nå 12 Mantaer i bruk eller i bestilling. Rederiet har vært tett på under utviklingen av produktet.

- Notvasking har utviklet seg til å bli en ren akkordjobb, hvor det kreves at nøtene blir rengjort på en rask og kostnadseffektiv måte. På disse punktene er det ingen notvaskere på markedet i dag som er bedre enn Manta, sier Stig Ulvnes.

Han framhever to andre egenskaper som har vært avgjørende for valget:

Den er enkel og rimelig å vedlikeholde og har lite nedetid.

Og den er skånsom mot rensefisken.

- Notvasking er en nisje innen havbrukstjenester som har hatt en utrolig utvikling de siste årene. Det har kommet mange belteløse notvaskere på markedet. Manta er akkurat nå den notvaskeren som tilfredsstiller våre behov best, sier Ulvnes.

CEO Klaus Hoseth i Stranda Prolog er svært glad for kontrakten.

- Frøy er størst på dette feltet. Ingen har mer kompetanse. De har brukt Manta siden den ble lansert, og har kommet med verdifulle innspill under utviklingen. At de nå velger å kjøpe flere forteller egentlig mer enn at jeg skal stå her og skryte av produktet, sier Hoseth.

Frøy er den største brukeren av Manta og kommer til å være det lenge ennå. Men etterspørselen fra andre selskaper er betydelig. I løpet av de siste månedene har Stranda Prolog solgt notvaskere både i Chile og Canada. Også flere norske aktører er interessert.

- Jeg er utrolig stolt over teamet som utvikler og bygger Manta her i Kristiansund, og glad for at kunder også internasjonalt gir oss anerkjennelse for å ha den beste teknologien for dem, sier Hoseth