Vil ikke forby hold av pelsdyr

Nyheter

Før jul sendte Landbruks- og Matdepartementet (LMD) ut et forslag til lov med forbud mot hold av pelsdyr på høring. På bakgrunn av dette ønsker Lars Peder Hammerstad (Sp) at kommunen kommer med en høringsuttalelse der Hitra kommune ikke støtter lovforslaget om å forby hold av pelsdyr.

I forslaget som Hammerstad legger fram for formannskapet heter det:

"Kommunen mener stortingsvedtaket av 24.01.2017 om en lønnsom, bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa står fast. Norge har strenge forskrifter for hold av pelsdyr som næringsutøverne forholder seg til. Næringa har i dag oppnådd en svært god dyrevelferd. Norsk pels er et rent naturprodukt av høy kvalitet og er en viktig eksportartikkel, basert på utnytting av restavfall fra næringsmiddelindustrien, og er et viktig ledd i sirkulærøkonomien i Trøndelag.

Hitra kommune mener at staten både moralsk og faktisk er erstatningspliktig overfor næringa ved et eventuelt forbud. Videre mener kommunen at den foreslåtte kompensasjonsordningen gir et misvisende bilde av totalkostnadene ved en eventuell avvikling. Dette er svært uheldig i forhold til:

At politikerne som skal vurdere og ta stilling til lovforslagetgis inntrykk av at avviklingen av pelsdyrnæringa kan gjennomføres med «overkommelige» kostnader.

De økonomiske og sosiale konsekvenser for den enkelte næringsutøver blir underkommunisert.

At skissert ordning signaliserer at staten tenker å løpe fra ansvaret, og i stede sende store deler av regninga til næringa selv.

Dersom lovforslaget likevel skulle bli vedtatt forutsetter Hitra kommune at følgende krav stilles til kompensasjonsordningen:

Kompensasjon må gis ut fra en individuell vurdering og taksering av den enkelte farm, både for verdier av anlegg, utstyr, samt riving og oppryddingskostnad. Bruk av bokførte verdier i denne sammenhengen er ikke relevant, ettersom anleggene etter lovforbudet med få unntak ikke har noen alternativverdi.

Kompensasjon for inntektstap og omstilling må gis ut fra en konkret vurdering for hvert årsverk både for pelsdyrfarmerne, ansatte og fôrkjøkken. Omstillingsmidler må omfatte andre ordninger enn IBU-midler hos Innovasjon Norge, f.eks. NAV sine tilbud.

Fraktutjevningsmidler for transport av fôr må gjennomføres for hele den planlagte avviklingsperioden, fordi fôrprisen vil øke betydelig med fall i produksjonsvolumet og økt konkurranse om råvarene med subsidierte næringer innen f.eks. bioenergi.

Egen kompensasjon til kommunene – for ivaretaking av opprydding på fellesområder, endret infrastruktur mv. i tilknytning til enkeltfamilier og på fellesområdene.

Hitra kommune vil oppfordre sentrale styringsorgan til nå å ta denne næringa på alvor og behandle den på en anstendig og ordentlig måte. Den uverdige behandlingen pelsdyroppdretterne har fått de siste årene må opphøre, heter det i høringsforslaget fra Lars Peder Hammerstad.

Forslaget blir behandlet i tirsdagens (22. januar) formannskap